 Norveç Suudilere askeri malzeme ihracatını dondurdu | AVRUPA | DW | 09.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Norveç Suudilere askeri malzeme ihracatını dondurdu

Oslo yönetimi, Yemen'de devam eden iç savaş ile Suudi Arabistan'ın içindeki ve bölgedeki gelişmelerden dolayı Riyad'a askeri malzeme satışına onay verilmeyeceğini açıkladı.

Ine Eriksen Soreide

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide

İskandinav ülkesi Norveç, Suudi Arabistan ile ilgili yaşanan son gelişmelerden dolayı Riyad'a savunma sanayi ile ilgili malzemelerin satışının yapılmayacağını duyurdu.

Önerdiğimiz linkler

Alman hükümetinin Suudi Arabistan’a silah satışını durdurmasının ardından Riyad’ın sahil güvenlik botu siparişleri askıya alındı. Kararın 300 işçiyi etkilemesi bekleniyor. (08.11.2018)

Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle Alman hükümetinin Suudilere silah satışını durdurmasının ülkede istihdamı olumsuz yönde etkileyeceği tahmin ediliyor. Wolgast’da yüzlerce kişinin işsiz kalmasından endişe ediliyor. (02.11.2018)

Alman Protestan Kilisesi Avrupa genelinde Suudi Arabistan'a silah ihracatının yasaklanmasını talep etti. Kilise, talebine gerekçe olarak Yemen’deki savaşı ve Suudi Arabistan’ın insan hakları ihlallerini gösterdi. (31.10.2018)

ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Mark Cassayre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden dolayı Riyad yönetimini kınadıklarını açıkladı. (05.11.2018)

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, yazılı bir açıklama yaparak "Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda savunma sanayi ürünleri ve askeri amaçla kullanılabilecek unsurların Suudi Arabistan'a ihracatına olanak tanıyan yeni lisans verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca kararın "Suudi Arabistan ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yapılan genel bir değerlendirme ve Yemen'de devam eden öngörülemeyen durum" sonrasında alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim günü öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili doğrudan bir atıf bulunmazken, Bakanlık adına konuşan bir sözcü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Savunma sanayi ürünleri ile hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilecek unsurların sıkı bir kontrol mekanizmasından geçtikten sonra ihraç edildiği belirtilen açıklamada, bu ürünlerin sivilleri baskılama ya da uluslararası insani hukuk kurallarının ve insan haklarının ihlali durumunda satışının durdurulabileceğine dikkat çekildi.

2017'de 4,86 milyon dolarlık satış

Norveç'te yayın yapan NTB haber ajansına göre Oslo yönetimi 2017 yılında Suudi Arabistan'a 4,86 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirdi.

Ancak Bakanlık, bu ürünler arasında hiçbir zaman silah ya da mühimmat bulunmadığını ve bugüne kadar satılmış ürünlerin de Yemen'de kullanılıp kullanılmadığına dair bir bulgularının olmadığını kaydetti.

Almanya da durdurmuştu

Kaşıkçı cinayetini işlemesi ve gazetecinin öldürülmesiyle ilgili Riyad'ın yaptığı açıklamaları tatminkâr bulmadığını açıklayan Almanya ise Ekim ayı sonlarında Suudi Arabistan'a yeni silah satışı yapılmayacağını ilan etmişti.

Alman hükümeti ayrıca Perşembe günü Riyad'ın daha önceden vermiş olduğu sahil güvenlik botu siparişlerini askıya aldığını açıklamış ve tersanedeki üretimi durdurmuştu.

Yemen'de üç yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta İran destekli Husilere karşı merkezi yönetime destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Mart 2015'te çatışmalara doğrudan müdahil olmuştu.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Jamal Khashoggi saudischer Journalist

Cemal Kaşıkçı kim? 19.10.2018

İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı dünya gündeminin odağında. Suudi iktidar çarklarının içinden gelen, İslami aktivist, liberal, muhalif, gazeteci Kaşıkçı kim?

Türkei Istanbul | Protest gegen Mord an Jamal Khashoggi vor Konsulat Saudi-Arabiens

BM Suudi Arabistan'ın insan hakları sicilini tartışıyor 05.11.2018

BM İnsan Hakları Konseyi'nde düzenlenen toplantıda Kaşıkçı cinayeti ile gündemde olan Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili ele alınıyor. Uluslararsaı Af Örgütü Riyad'ın yaptıklarından sorumlu tutulmasını talep etti.

Saudi-Arabien Merkel neben König Salman im Königspalast

Merkel Suudilere silah ihracatının durdurulmasını istiyor 22.10.2018

Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden Suudi Arabistan'a yapılan silah sevkiyatının geçici olarak durdurulacağını söyleyen Almanya Başbakanı Merkel, uluslararası topluma Suudilere karşı ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Flughafen Düsseldorf Passkontrolle EU Bürger (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

AB sınırlara yalan makinesi koymayı planlıyor

Avrupa Birliği, dış sınırların güvenliği konusunda yapay zeka ve yalan makinesinden yararlanmayı planlıyor. Ancak bu tür testlerin sonuçlarının güvenilir olacağı yönünde şüpheler var. 

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  