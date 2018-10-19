Norveç Suudilere askeri malzeme ihracatını dondurdu

İskandinav ülkesi Norveç, Suudi Arabistan ile ilgili yaşanan son gelişmelerden dolayı Riyad'a savunma sanayi ile ilgili malzemelerin satışının yapılmayacağını duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, yazılı bir açıklama yaparak "Mevcut durum göz önünde bulundurulduğunda savunma sanayi ürünleri ve askeri amaçla kullanılabilecek unsurların Suudi Arabistan'a ihracatına olanak tanıyan yeni lisans verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca kararın "Suudi Arabistan ve bölgedeki son gelişmelerle ilgili yapılan genel bir değerlendirme ve Yemen'de devam eden öngörülemeyen durum" sonrasında alındığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın duyurusunda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2 Ekim günü öldürülen muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili doğrudan bir atıf bulunmazken, Bakanlık adına konuşan bir sözcü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Savunma sanayi ürünleri ile hem sivil hem de askeri alanlarda kullanılabilecek unsurların sıkı bir kontrol mekanizmasından geçtikten sonra ihraç edildiği belirtilen açıklamada, bu ürünlerin sivilleri baskılama ya da uluslararası insani hukuk kurallarının ve insan haklarının ihlali durumunda satışının durdurulabileceğine dikkat çekildi.

2017'de 4,86 milyon dolarlık satış

Norveç'te yayın yapan NTB haber ajansına göre Oslo yönetimi 2017 yılında Suudi Arabistan'a 4,86 milyon dolarlık savunma sanayi ürünü ihracatı gerçekleştirdi.

Ancak Bakanlık, bu ürünler arasında hiçbir zaman silah ya da mühimmat bulunmadığını ve bugüne kadar satılmış ürünlerin de Yemen'de kullanılıp kullanılmadığına dair bir bulgularının olmadığını kaydetti.

Almanya da durdurmuştu

Kaşıkçı cinayetini işlemesi ve gazetecinin öldürülmesiyle ilgili Riyad'ın yaptığı açıklamaları tatminkâr bulmadığını açıklayan Almanya ise Ekim ayı sonlarında Suudi Arabistan'a yeni silah satışı yapılmayacağını ilan etmişti.

Alman hükümeti ayrıca Perşembe günü Riyad'ın daha önceden vermiş olduğu sahil güvenlik botu siparişlerini askıya aldığını açıklamış ve tersanedeki üretimi durdurmuştu.

Yemen'de üç yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşta İran destekli Husilere karşı merkezi yönetime destek veren Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, Mart 2015'te çatışmalara doğrudan müdahil olmuştu.

DW,rtr,AFP/ÇÖ,GA

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