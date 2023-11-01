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Norveç Mülteci Konseyi: Cibaliye ikinci kez vuruldu

1 Kasım 2023

İsrail'in saldırısında onlarca kişinin hayatını kaybettiği Cibaliye mülteci kampının bir saldırıya daha hedef olduğu belirtildi. İkinci saldırıda da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

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Cibaliye mülteci kampının ikinci kez vurulduğu bildirildi. Fotoğraf: Anas al-Shareef /REUTERS

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yoğun nüfuslu Cibaliye mülteci kampının bir saldırıya daha hedef olduğu bildirildi. Norveç Mülteci Konseyi Sözcüsü Ahmet Bayram, Deutsche Welle’ye yaptığı açıklamada kampın yeniden vurulduğu bilgisini aldıklarını söyledi.

Hamas’tan yapılan açıklamada da kamptaki binaların 24 saat içinde ikinci kez hedef alındığı; saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Hamas lideri: İsrail yenilgisini örtbas etmek için katliam yapıyor

El Cezire’ye konuşan radikal İslamcı Hamas’ın lideri İsmail Haniye, örgütün elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin Filistinlilerin maruz kaldığı yıkım ve ölüme maruz kaldığını öne sürdü. Haniye, İsrail’i kendi yenilgilerini örtbas etmek için Gazze’de katliam yapmakla suçladı. "İsrail silahsız sivillere karşı barbarca katliamlar yapıyor" diyen Haniye İsrail’in yine de yenilgiden kurtulamayacağını savundu. Hamas lideri, aracılara da bu katliamın durmasının elzem olduğunu ilettiklerini aktardı.

DW,Reuters,AP/SÖ,HT

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