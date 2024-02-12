Norveç: Rusya askeri üstünlüğü sağlamak üzere

Norveç askeri istihbaratı, Ukrayna'da askeri üstünlüğün İran ve Kuzey Kore gibi ülkelerden destek alan Rusya'ya geçmek üzere olduğunu açıkladı. Kiev için Avrupa'nın vereceği desteğin elzem olduğuna dikkat çekildi.

Norveç İstihbarat Servisi, Rusya'nın Ukrayna'da askeri üstünlüğü ele geçirmek üzere olduğunu kaydetti. Ülkenin askeri istihbarat servisinin başkanı Nils Andreas Stensönes, daha büyük bir askeri kaynağa sahip olan Moskova'nın Kuzey Kore ve Çin gibi ülkelerden de önemli destek aldığına dikkat çekerek, Kiev'in bu durumu tersine çevirmek için Batı'dan gelecek askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Norveç güvenlik servislerinin yıllık risk değerlendirme raporunun açıklandığı toplantıda konuşan Stensönes, "Bu savaşta Rusya bir yıl öncesine göre daha güçlü bir pozisyonda ve üstünlüğü ele geçirmek üzere" ifadelerini kullandı. Moskova'nın Kiev'den üç katı daha fazla birliği seferber edebildiğine dikkat çeken askeri istihbarat başkanı, Rusya'nın yaptırımlara da "beklenenden daha iyi uyum sağladığını" kaydetti. Stensönes, Rus endüstrisinin yıl boyunca savaş faaliyetlerini sürdürmeye yetecek kadar mühimmat, savaş aracı, insansız hava aracı ve füze üretecek durumda olduğunu belirtti.

Kiev'in savunmasında Avrupa yalnız mı kalacak?

Stensönes, Rusya'ya İran'ın yanı sıra Kuzey Kore ve Belarus'un da askeri destek verdiğini, Çin'in de doğrudan silah sağlamasa da Moskova'ya makine, uçak, elektronik ve yedek parça sevkiyatı yaptığını belirtti. Norveç askeri istihbarat başkanı, Ukrayna güçlerinin kendilerini savunabilmeleri için Batı’dan silah sevkıyatına ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.

Danimarka ve Hollanda'nın yanı sıra NATO üyesi Norveç de Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sağlamayı hedefliyor. Norveç Savunma Bakanı Björn Arild Gram Norveç ve Avrupa'nın kendi güvenlikleri ve müttefiklerinin güvenlikleri için daha fazla sorumluluk almaya hazır olmaları gerektiğini ifade etmişti.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 2022 Şubat’ından bu yana Kiev'e en fazla askeri desteği ABD sağlıyor. Ancak desteğin devamını öngören milyarlarca dolarlık bir yardım paketi ABD Kongresi’ne takılmış durumda. Kasım ayından düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerinden Rusya’yla iyi ilişkileriyle bilinen eski Başkan Donald Trump'ın galip çıkması halinde Ukrayna'ya yapılan yardımların sorumluluğunun Avrupa’ya geçebileceği belirtiliyor.

AFP/SÖ,EC

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