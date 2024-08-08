Norveç ile İsrail arasında "Filistin" krizi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Filistin Özerk Bölgesi'nde görev yapan sekiz Norveçli diplomatın bu statüsünü iptal etmesi, iki ülke arasında diplomatik krize neden oldu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, Katz'ın açıklaması karşısında şaşkınlık duyduğunu ifade ederek "Az önce İsrail'in Norveç temsilcisini çağırdım ve bu kararı protesto etmek için dışişleri bakanlığında görüştüm" bilgisini paylaştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Norveç'in Filistin devletini tanıma kararına atıfla Norveç'i Filistinliler lehine tek taraflı bir siyaset izlemekle suçlamış ve Oslo yönetimini Filistin ile ilgili konularda muhatap kabul etmeyeceklerini bildirmişti.

Norveç, İspanya ve İrlanda ile birlikte geçen Mayıs ayında Filistin devletini resmen tanıdığını duyurmuştu.

Eide: Kararın sonuçları olacak

İsrail'in tepkisini "aşırı" diye nitelendiren Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Filistin halkına yönelik yardımların bu kararla engelleneceğini dile getirdi. "Bugün alınan bu kararın İsrail hükümeti ile olan ilişkilerimiz açısından bir sonucu olacak" ifadelerini kullanan Espen Barth Eide, "Biz aldığımız pozisyonla (Filistin'i tanıma kararı) ilgili bir tepki gelmesini bekliyorduk ancak böyle bir karar almalarına şaşırdık, hem de böyle bir zamanda" dedi.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide Fotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

İsrail elçisinden konuya dair bir açıklama talep ettiğini aktaran Eide, karşı tarafın görüşme sırasında bir açıklama getiremediğini belirterek Norveç hükümetinin şimdi ne gibi önlemler alınabileceğini istişare edeceğini kaydetti.

Norveç'in her zaman "İsrail'in ve İsrail halkının dostu olmaya devam edeceğini" ifade eden Eide, diğer yandan ülkesinin, "Filistin bölgelerinin işgalini, Gazze'de savaşın sürdürülüş şeklini ve Filistin'in sivil halkına yaşatılan acıyı net bir dille eleştirdiğini" vurguladı.

Filistin Özerk Yönetimi de İsrail'in Norveçli diplomatlarla ilgili kararını eleştirerek bunun uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiğini belirtti.

Oslo Anlaşmaları'nın mimarı Norveç

1990'lı yıllarda İsrail ile Filistinliler arasında arabuluculuk yapan Norveç, kalıcı bir barış amacı ile 1993'te imzalanan Oslo 1 ve 1995'te imzalanan Oslo 2 Anlaşmaları'na büyük katkı sağladı. Aralarında Almanya'nın da olduğu pek çok Avrupa ülkesi gibi Norveç de, barış sürecinin iki devletli bir çözümle sona ermesini savunuyordu.

AFP,Reuters / ET,BK

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