 Nordwest: Venezuela iç savaşa sürükleniyor | BASIN | DW | 25.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

BASIN

Nordwest: Venezuela iç savaşa sürükleniyor

Alman basınında Şarm El-Şeyh zirvesi ile Venezuela’daki devlet krizini konu alan yorumlar öne çıkıyor.

Politische Krise in Venezuela (picture-alliance/dpa/F. Llano)

Frankfurter Allgemeine Zeitung Avrupa ile Arap ülkeleri arasındaki genişletilmiş zirve buluşmasını şöyle değerlendiriyor:

“Daha önce ikili görüşmelerle varılan anlaşmalar bundan böyle genişletilmiş çerçevede ele alınacak. Avrupa – Arap zirvesinin öncelikli konuları arasında Ortadoğu ve Afrika’nın çatışma bölgelerinden Avrupa’ya yönelen mülteci akınının önlenmesi ve terörizm ile mücadele öne çıkıyor. Diyalog kapsamının genişletilmesiyle, Yemen ve Suriye’deki anlaşmazlıklara çözüm aranması ve Libya’nın istikrara kavuşturulması gibi konular da ele alınabilecek. Güvenliğin giderek azaldığı dünyamızda kendi kaderine sahip çıkmanın dillendirmeye başladığı bir çağda Avrupa’nın önce Arap ortaklarını liderlik rolünü üstlenebileceğine inandırması gerekir. Şarm El-Şeyh buluşması bunun için önemli bir fırsat olmuştur.”

Süddeutsche Zeitung’un Şarm El-Şeyh buluşmasıyla ilgili yorumunda ise şu satırları okuyoruz:

“Almanya Başbakanı Angela Merkel’in dış politikada başarıdan başarıya koştuğu doğrusu söylenemez. Şimdiye kadar daha beterinin önlenebilmesi bile başarı sayılmıştı. Ukrayna anlaşmazlığıyla ilgili Minsk anlaşması gibi Merkel’in göç politikası da buna göre değerlendirilmeli. Göç azaldı ama baskı kalkmadı. Merkel Avrupa politikasında ilerleme sağlayamıyor. Dolayısıyla kendilerine muhtaç olmak arzulanmayan güneydeki yönetimlerden yardım gelmesini umuyor. Döneminin sonuna yaklaştığı için kazandığı hareket serbestisi Merkel’in, ortaklarını seçme lüksüne yer vermeyen gerçekçiliğine uygun düşüyor.”

Neue Osnabrücker Zeitung kanlı çatışmalara dönüşen Venezuela’daki krizi konu alan yorumunda dışardan müdahalenin iyi sonuç vermeyeceği belirtiliyor:

“Geçici başkan Juan Guaido’nun dış yardımlarla Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun otoritesini sarsma ve orduyu kendi safına çekme planı tutmadı. Guaido şimdi sinirlerine hâkim olmak zorunda. Bütün opsiyonlara başvurabileceği şeklindeki sözleri iyiye alamet değil. Rejime karşı direnişte kuvvete başvurma sinyali vermesi sonu kestirilemeyecek bir iç savaşın çıkmasına yol açabilir. (…) Gelişmelere seyirci kalmaya mahkûm olan Batı diplomatik ve insani yardımdan fazlasını veremez. Libya, Suriye ve Afganistan’da bozguna uğradıktan sonra ABD dahil bütün Batının fazla askeri müdahale gönüllüsü olduğu söylenemez.”

Nordwest-Zeitung gazetesi Venezuela’daki iktidar mücadelesinde Devlet Başkanı Maduro’nun ordudan başka güvenebileceği güç kalmadığını yazıyor:

“Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile geçici başkan Guaido arasındaki güç çekişmesi her an patlamaya yol açabilir. Maduro’nun tamamen dışarıya kapattığı ülkesine yardım malzemesi sokulmasını yasaklamasından sonra krizin ancak kanlı bir şekilde sona erdirilebileceği anlaşılıyor. Ya halk ayaklanacak, ya da dış müdahale gelecektir. Maduro’nun devlet başkanlığındaki günleri sayılıdır. Maduro geçici başkan Guaido’nun kukla olduğunu söylüyor. Ama kendi de ondan pek farklı değil. Maduro ordunun desteği sayesinde ayakta kalabiliyor. Generaller değişimden ürküyorlar. Guaido bu durumu değiştirmeye ve sadece 60 askerin değil, bütün ordunun taraf değiştirmesini sağlamaya çalışmalıdır.”

DW, dpa, afp/AG, AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

ABD'den Venezuela uyarısı: Harekete geçeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD'nin Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçeceğini" söyledi. (24.02.2019)  

Venezuela ordusundan göstericilere müdahale

Venezuela ordusu Kolombiya’ya geçmek isteyen göstericilerin eylemini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. (23.02.2019)  

Rusya: ABD'nin yardımı Venezuela'ya askeri harekat için bahane

Rusya, ABD'nin Venezuela'ya insani yardımının arkasında askeri operasyon amacı olduğunu savundu. Rus sözcü Zakharova, Kolombiya'da tutulan yardımın Venezuela'ya taşınmasının çatışmalara neden olacağı uyarısında bulundu. (22.02.2019)  

Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden ilk zirve

Mısır, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nin ilk ortak zirvesine ev sahipliği yapıyor. Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın katılmayacağı zirvenin gündeminde göç ve güvenlik gibi başlıklar bulunuyor. (24.02.2019)  

Benzer içerik

US-Außenminister Mike Pompeo

ABD'den Venezuela uyarısı: Harekete geçeceğiz 24.02.2019

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD'nin Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçeceğini" söyledi.

Kolumbien | Juan Guaido auf Konzert an der Grenze zu Venezuela

Guaido: Venezuela ordusundan destek gördüm 23.02.2019

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Kolombiya’nın Venezuela sınırında düzenlenen yardım amaçlı konsere katıldı. Guaido, Kolombiya’ya Venezuela ordusunun desteği ile geçtiğini söyledi.

Venezuela Präsident Nicolas Maduro

Maduro Brezilya sınırını kapatıyor 21.02.2019

Venezuela lideri Maduro, hükümetine yönelik komplo olarak gördüğü insani yardımların ülkeye girişini engellemek için bir adım daha atarak Brezilya sınırını kapatma emri verdi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Florida Trump Rede zu Venezuela Krise (Reuters/K. Lamarque)

FAZ: Trump Almanya'yı kıskanıyor mu?

ABD – Almanya ilişkileri, Putin’in anlaşmazlık doktrini, AB’nin iltica politikası ve Almanya’daki yoksulluk gazetelerin öne çıkan yorum konuları arasında yer alıyor. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  