Noel pazarına saldırı: Almanya'ya dünyadan taziye mesajları

Magdeburg'da Noel pazarına düzenlenen saldırı nedeniyle çok sayıda ülkeden taziye mesajları geldi. Türkiye, İtalya, Fransa, İspanya ile AB ve NATO, Almanya ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi

Almanya'nın doğusundaki Magdeburg kentinde kurulan Noel pazarına bir araçla düzenlenen saldırı sonrasında aralarında Türkiye, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da olduğu çok sayıda ülke ile NATO ve Avrupa Birliği (AB) taziye ve dayanışma mesajları yayınladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırının gerçekleştiği Cuma günü akşam saatlerinde yayınladığı mesajda, "Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz" ifadeleri yer aldı. Mesajın devamında şu satırlara yer verildi:

"Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz."

"NATO Almanya'nın yanındadır"

Saldırıdan sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u telefonla arayarak hayatını kaybedenler nedeniyle başsağlığı, yaralılara acil şifa dilediği aktarıldı.

Rutte, sosyal paylaşım platformu X'ten yayınladığı mesajında da "Magdeburg Noel pazarından görüntüler çok kortunç. Başağlığı dilemek amacıyla Başbakan Scholz'u aradım. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyledir. NATO Almanya'nın yanındadır" ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Alman politikacı Ursula von der Leyen de sosyal paylaşım sitesi X'te yayınladığı mesajında, "Düşüncelerim, Magdeburg'da düzenlenen korkunç ve korkak saldırının kurbanlarıyla. Onların yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyor, emniyet güçleri ve olay yerindeki kurtarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Bu şiddet olayı aydınlatılmalı ve sorumlular en sert şekilde cezalandırılmalıdır" dedi.

Macron'dan Almanca mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Magdeburg Noel pazarına düzenlenen saldırıyla ilgili yayınladığı Almanca mesajında şu satırlara yer verdi:

"Bu akşam Almanya'nın Magdeburg kentini vuran dehşet karşısında derinden sarsıldım. Düşüncelerim kurbanlar, yaralılar ve aileleriyledir. Fransa, Alman halkının acısını paylaşıyor ve onlarla derin dayanışma duygusunu ifade ediyor".

Meloni: Derinden sarsıldım

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de X'te yayınladığı mesajında "Magdeburg'da korumasız insanlara yönelik korkunç saldırı karşısında derinden sarsıldığını" dile getirdi. Meloni, "İtalyan hükümetinin bütün üyeleriyle birlikte hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerinin ve bütün Alman halkının yanındayız. Şiddetin demokrasilerimizde kesinlikle yeri yoktur" diye vurguladı.

Sanchez Scholz ile görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Magdeburg saldırısı karşısında şoke olduğunu belirtti ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştüğünü vurguladı. "Az önce Başbakan Scholz ile konuşarak kurbanların aileleri ve bütün Alman halkı ile dayanışmamızı ve yakınlığımızı dile getirdim" diye belirtti.

Suudi Arabistan'dan ailelere dayanışma mesajı

Zanlının vatandaşı olduğu Suudi Arabistan'dan da Almanya'ya dayanışma mesajı geldi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Cuma günü X hesabındn yaptığı açıklamada, Riyad hükümetinin Alman halkı ve kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu ve şiddeti reddettiğini bir kez daha teyit ettiğini belirtti.

Reuters,AFP,dpa/ETO,TY

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?