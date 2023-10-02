Nobel Tıp Ödülünü kazananlar açıklandı

Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'ne mRNA teknolojisine katkılarından dolayı Macar ve ABD'li bilim insanları Kariko ve Weissmann layık görüldü.

Bu yılki Nobel Tıp Ödülüne, Covid-19 aşılarında kullanılan mRNA teknolojisine katkılarından dolayı bilim insanları Katalin Kariko ve Drew Weissmann layık görüldü. Bu yılki ödülün favorisi olarak görülen Macaristan'dan Kariko ve ABD'den Weissmann, yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Fizyoloji ya da Tıp alanında verilen Nobel ödüllerini belirleyen Karolinska Enstitüsü jürisinden yapılan açıklamada, "2023 yılı Nobel Fizyoloji ya da Tıp ödülüne, Covid-19'a karşı etkin aşıların geliştirilmesini sağlayan nükleozit baz modifikasyonlarına ilişkin keşifleri nedeniyle Katalin Kariko ve Drew Weissmann layık görülmüştür" denildi.

Önümüzdeki günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi alanındaki Nobel ödüllerinin de açıklanmasının ardından ödüller 10 Aralık'ta düzenlenecek törende İsveç Kralı tarafından sahiplerine takdim edilecek.

Dinamitin mucidi ve iş adamı Alfred Nobel'in adını taşıyan ödüller 1901 yılından bu yana dağıtılıyor. Geçen yıl Nobel Tıp Ödülüne, tarih öncesi insan türü Neandertallerin genetik kodunu çözümlediği ve insan türünün akrabası olduğu daha önce bilinmeyen Denisovalıları keşfettiği gerekçesiyle İsveçli bilim insanı Svante Paabo layık görülmüştü.

rtr/BK,BÖ

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