  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Dağlık Karabağ krizi
Ukrayna Savaşı
Asbest tehlikesi
BilimKüresel

Nobel Tıp Ödülünü kazananlar açıklandı

2 Ekim 2023

Bu yılki Nobel Tıp Ödülü'ne mRNA teknolojisine katkılarından dolayı Macar ve ABD'li bilim insanları Kariko ve Weissmann layık görüldü.

https://p.dw.com/p/4X2tF
Nobelpreis Medizin 2023 | Katalin Karikó und Drew Weissman
Fotoğraf: ANNA WEBBER/AFP

Bu yılki Nobel Tıp Ödülüne, Covid-19 aşılarında kullanılan mRNA teknolojisine katkılarından dolayı bilim insanları Katalin Kariko ve Drew Weissmann layık görüldü. Bu yılki ödülün favorisi olarak görülen Macaristan'dan Kariko ve ABD'den Weissmann, yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün sahibi olacak.

Fizyoloji ya da Tıp alanında verilen Nobel ödüllerini belirleyen Karolinska Enstitüsü jürisinden yapılan açıklamada, "2023 yılı Nobel Fizyoloji ya da Tıp ödülüne, Covid-19'a karşı etkin aşıların geliştirilmesini sağlayan nükleozit baz modifikasyonlarına ilişkin keşifleri nedeniyle Katalin Kariko ve Drew Weissmann layık görülmüştür" denildi.

Önümüzdeki günlerde fizik, kimya, edebiyat, barış ve ekonomi alanındaki Nobel ödüllerinin de açıklanmasının ardından ödüller 10 Aralık'ta düzenlenecek törende İsveç Kralı tarafından sahiplerine takdim edilecek.

Dinamitin mucidi ve iş adamı Alfred Nobel'in adını taşıyan ödüller 1901 yılından bu yana dağıtılıyor. Geçen yıl Nobel Tıp Ödülüne, tarih öncesi insan türü Neandertallerin genetik kodunu çözümlediği ve insan türünün akrabası olduğu daha önce bilinmeyen Denisovalıları keşfettiği gerekçesiyle İsveçli bilim insanı Svante Paabo layık görülmüştü.

rtr/BK,BÖ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Svante Pääbo

Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Pääbo kazandı

Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Pääbo kazandı

Nobel Ödülleri bugünden itibaren açıklanmaya başladı. Açıklanan ilk dal olan Nobel Tıp Ödülü‘ne Almanya’nın Leipzig kentinde çalışmalarını sürdüren İsveçli araştırmacı Svante Pääbo layık görüldü.
Bilim3 Ekim 2022
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ankara saldırısının ardından Kuzey Irak'a hava operasyonu

Terörizm2 Ekim 2023
Toplam sayfa sayısı 2, sayfa 1
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Vorschaubild für DW Good Shape | Herzdruckmassage

Kadınlar ilk yardımda göz ardı ediliyor

Kadınlar ilk yardımda göz ardı ediliyor

Sağlık2 Ekim 2023
Türkiye'de gıda fiyatlarında yükseliş sürüyor

Gıda fiyatlarında 'kış' alarmı

Gıda fiyatlarında 'kış' alarmı

Ekonomi2 Ekim 2023
Türkei Istanbul | Polizistin vor Khashoggi Bild

Cemal Kaşıkçı cinayeti unutuldu mu?

Cemal Kaşıkçı cinayeti unutuldu mu?

İnsan Hakları2 Ekim 2023
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul salonu

Meclis gündeminde hangi konular var?

Meclis gündeminde hangi konular var?

Politika1 Ekim 2023
Giderek daha fazla eğitimli kadın İran'dan ayrılıyor

İran: Kadınlara baskı beyin göçünü hızlandırıyor

İran: Kadınlara baskı beyin göçünü hızlandırıyor

Toplum1 Ekim 2023
Bilgisayarının önünde uyuyan bir kadın

Kısa öğle uykusu beyin ve kalbe iyi geliyor

Kısa öğle uykusu beyin ve kalbe iyi geliyor

Sağlık30 Eylül 2023
Ana sayfaya dön