Nobel Kimya Ödülleri iki bilim kadınının oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı Jennifer A. Doudna'nın genetik modifikasyon yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı ödüllendirildiği belirtildi.

Nobel Ödülleri Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 Kimya Ödülleri genom düzenlemesine ilişkin bir metot geliştirdikleri için Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya" denildi.

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dpa/TY,BK

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