Nobel Kimya Ödülleri iki bilim kadınının oldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada Fransız Emmanuelle Charpentier ve Amerikalı Jennifer A. Doudna'nın genetik modifikasyon yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik genom düzenlemesi tekniğinde “genetik makas” adıyla bilinen çalışmalarından dolayı ödüllendirildiği belirtildi.

Nobel Ödülleri Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2020 Kimya Ödülleri genom düzenlemesine ilişkin bir metot geliştirdikleri için Emmanuelle Charpentier ve Jennifer A. Doudna'ya" denildi.

Nobel jürisi açıklamasında “Araştırmacılar bunu kullanarak hayvanların, bitkilerin ve mikro organizmaların genini yüksek bir kesinlikle dönüştürebilecekler” denildi. Açıklamada “bu teknolojinin yeni kanser tedavilerinin geliştirilmesinde ve kalıtımsal hastalıkların tedavisinde devrimsel bir etkisi olacağı” belirtildi.

Kız çocuklarına "güçlü mesaj"



51 yaşındaki Emmanuelle Charpentier yaptığı açıklamada ödülün iki bilim kadınına verilmesinin bilim insanı olmak isteyen kız çocuklarına “güçlü bir mesaj” vermesini umduğunu söyledi.



Charpentier ve 56 yaşındaki Doudna, ödülü alan altı ve yedinci bilim kadınları oldu.



AFP, Reuters / SSB, TY

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