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Nobel Kimya Ödülü sahipleri açıklandı

4 Ekim 2023

Bu yılki Nobel Kimya Ödülüne, kuantum noktalarının keşfinden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov layık görüldü.

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Fotoğraf: Claudio Bresciani/TT/IMAGO

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2023 Nobel Kimya Ödülü'ne "kuantum noktalarının keşfi"nden dolayı bilim insanları Moungi Bawendi, Louis Brus ve Alexei Ekimov'un layık görüldüğünü açıkladı.

Kuantum noktaları, iki ila on nanometre çapındaki yarı iletken nanokristaller olarak tanımlanıyor ve modern LED televizyon ekranları, güneş panelleri ve tıbbi görüntüleme cihazları gibi alanlarda kullanılıyor.

ABD'li Bawendi Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT), Louis Brus Kolombiya Üniversitesinde ve Rus kökenli Ekimov Nanocrystals Technology adlı ABD'li şirkette çalışmalarını yürütüyor.

Üç araştırmacı, 920 milyon euro değerindeki ödüllerini 10 Aralık'ta Stockholm'de düzenlenecek törende alacaklar. Geçen yılki Nobel Kimya Ödülüne ABD'li bilim insanları Carolyn Bertozzi ve Barry Sharpless ile Danimarkalı Morten Meldal "click kimyasının ve bioortogonal kimyanın gelişiminden" ötürü layık görülmüştü.

Bu yılki Nobel ödüllerinin açıklanmasına Pazartesi günü Tıp Ödülü ile başlanmış, Salı günü de Nobel Fizik Ödülü açıklanmıştı. Bugün açıklanan Kimya Ödülünün ardından Perşembe günü Edebiyat, Cuma günü Nobel Barış Ödülü ve Pazartesi günü de Ekonomi ödülünün sahipleri ilan edilecek.

Dinamitin mucidi ve iş adamı Alfred Nobel'in adını taşıyan ödüller 1901 yılından bu yana dağıtılıyor.

AFP/BK,BÖ

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