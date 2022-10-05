Nobel Kimya Ödülü "click kimyası" çalışmalarına

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Kimya Ödülü'nü ABD'li Carolyn Bertozzi ve Barry Sharpless ile Danimarkalı Morten Meldal'ın kazandığını açıkladı. Üç kimyagerin "click kimyası ve biyoortogonal kimya" dalındaki çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldüğü açıklandı. Söz konusu alanda yapılan çalışmaların "moleküler yapı taşlarının birbirleriyle hızlı ve etkin bir biçimde eklemlenmesini" sağladığı belirtildi. Açıklamada ayrıca "Araştırmacılar, biyoortogonal tepkimeleri kullanarak şu anda klinik deneylerde test edilen kanser ilaçlarının hedeflemelerini geliştirdiler" denildi.

Bertozzi Stanford Üniversitesi'nde, Meldal Kopenhag Üniversitesi'nde, Sharpless ise Kaliforniya'daki Scripps Araştırma Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Barry Sharpless iki Nobelliler arasına katıldı

2022 Nobel Kimya Ödülü, 81 yaşındaki Barry Sharpless'ın kazandığı ikinci Nobel oldu. Sharpless daha önce 2001 yılında da ödüle layık görülmüştü. Şimdiye kadar John Bardeen ikisi fizik dalında olmak üzere, Marie Curie biri kimya biri fizik olmak üzere, Linus Pauling biri kimya diğeri barış dalında olmak üzere ve Frederick Sanger ikisi de kimya dalında olmak üzere iki kez Nobel ödülü kazanan isimlerdi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, dün 2022 yılı Nobel Fizik Ödülü'nü Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger'in kazandığını açıklamıştı.

dpa, AFP / EC, CÖ