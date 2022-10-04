Nobel Fizik Ödülü'ne üç kuantum fizikçisi layık görüldü

Nobel Fizik Ödülü kuantum mekaniğiyle ilgili çalışmalarından dolayı Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger'e verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 yılı Nobel Fizik Ödülü'nü Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger'in kazandığını açıkladı.

Akademiden yapılan açıklamada üç fizikçinin "dolanık fotonlarla ilgili deneyler, Bell eşitsizliklerinin ihlalinin oluşturulması ve kuantum enformasyon bilimine öncülük etmeleri" sebebiyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Ayrıca her üç fizikçinin "iki parçacığın ayrı olsalar dahi tek bir birim gibi hareket ettikleri dolanık kuantum durumlarını kullanan çığır açıcı deneyler yaptığına" dikkat çekildi. Buralarda elde edilen sonuçların "kuantum enformasyonuna dayalı yeni teknolojilerin yolunu açtığı" kaydedildi.

Nobel ödülünü kazanan fizikçiler çalışmalarını ayrı ayrı sürdürüyor. Fransız Alain Aspect, Paris-Saclay Üniversitesi ve École polytechnique'te profesör olarak görev yapıyor. John F. Clauser araştırmalarını JF Clauser and Associates'te sürdürüyor. Anton Zeilinger ise Viyana Üniversitesi profesörlerinden.

Yüz yıldan uzun süredir verilen Nobel Fizik Ödülü'nün maddi değeri 10 milyon İsveç kronu (yaklaşık 902 bin 315 dolar). Para ödülü üç fizikçi arasında paylaştırılacak. Nobel Fizik Ödülü'nü daha önce kazanan isimler arasında Albert Einstein, Max Planck, Pierre ve Marie Curie de bulunuyor.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi kimya dalında Nobel ödülünü kazanan ismi yarın, bu yılın Nobel Edebiyat Ödülü sahibini ise Perşembe günü kamuoyuna açıklayacak.

AP, AFP, Reuters / EC, CÖ