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Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı

3 Ekim 2023

Nobel Fizik Ödülü'ne, elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier layık görüldü.

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Nobelpreis Physik 2023 |
Nobel Fizik Ödülü'ne Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L' Huillier layık görüldüFotoğraf: Anders Wiklund/TT News Agency/REUTERS

Bu yılki Nobel Fizik Ödülü'ne, elektron dinamikleriyle ilgili çalışmalarından dolayı Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilim Akademisi tarafından yapılan açıklamada, üç bilim insanının "madde içindeki elektron dinamiklerinin incelenmesi için atosaniye ışık atımları üreten deneysel yöntemlerden dolayı" Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada "Nobel Fizik Ödülü 2023'ün üç sahibi, insanlığa atom ve moleküllerin içindeki elektronların dünyasını keşfetmek için yeni araçlar sağlayan deneyleriyle tanınıyor. Elektronların hareket ettiği veya enerji değiştirdiği hızlı süreçleri ölçmek için kullanılabilecek son derece kısa ışık darbeleri yaratmanın bir yolunu gösterdiler" denildi.     

Fransız bilim insanı Pierre Agostini çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Ohio State Üniversitesi'nde, Macar-Avusturyalı Ferenc Krausz ise Almanya'daki Garching Max Plank Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürüyor. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde profesör olan Fransız-İsveçli bilim insanı Anne L'Huillier, Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülen beşinci kadın oldu. Üç bilim insanı yaklaşık 920 bin euroluk ödülün sahibi olacak.

Nobel Tıp Ödülü'ne ise layık görülen isimler dün açıklanmış, Covid-19 aşılarında kullanılan mRNA teknolojisine katkılarından dolayı bilim insanları Katalin Kariko ve Drew Weissmann bu yılki ödülün sahibi olmuştu.

Önümüzdeki günlerde kimya, edebiyat, barış ve ekonomi alanındaki Nobel ödüllerinin de açıklanmasının ardından ödüller 10 Aralık'ta düzenlenecek törende İsveç Kralı tarafından sahiplerine takdim edilecek.

Dinamitin mucidi ve iş adamı Alfred Nobel'in adını taşıyan ödüller 1901 yılından bu yana dağıtılıyor.

DHA,AFP / JD,ET

 

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