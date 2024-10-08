Nobel Fizik Ödülü Hopfield ve Hinton'un oldu

ABD'li John Hopfield ve Kanadalı Geoffrey Hinton bu yılın Nobel Fizik Ödülü kazananları oldu. İki bilim insanı makine öğrenimi alanındaki çalışmalarıyla ödüle değer bulundu.

Nobel Fizik Ödülü yapay zekânın bir alt dalı olan makine öğrenimi alanındaki çalışmalarıyla ABD'li John Hopfield ve Kanadalı Geoffrey Hinton'un oldu.

Türkçe'de "makine öğrenimi" veya "makine öğrenmesi" olarak ifade edilen ve bir bilgisayarın doğrudan yönergeler olmadan öğrenmesine yardımcı olmak için matematiksel modeller kullanılan teknoloji, yapay zekânın bir alt kümesi kabul ediliyor.

Tıpkı insanların daha fazla alıştırma yaptıkça gelişmesi gibi, veri ve deneyim miktarı arttıkça makine öğrenmesinin sonuçları da daha doğru hale geliyor.

Nobel'e layık görülen Hopfield ve Hinton, 1,1 milyon dolarlık para ödülünü paylaşacak.

Alfred Nobel adına tıp, kimya, edebiyat ve barış alanlarında da verilen Nobel Ödülleri fizik alanında ulaşılabilecek en prestijli ödül olarak görülüyor.

Fizik ödülü bu hafta açıklanan ikinci Nobel Ödülü oldu. Hafta başında ABD'li bilim insanları Victor Ambros ve Gary Ruvkun, "mikroRNA'nın keşfi ve gen düzenlemesi" çalışmalarından dolayı Nobel Tıp Ödülü'nü kazanmışlardı.

Ödüller 1901'den beri dinamitin mucidi olan bilim insanı Alfred Nobel'in vasiyetiyle "İnsanlığa en büyük faydayı sağlamış üstün bilim insanlarını ödüllendirmek" amacıyla veriliyor.

Reuters / MUK,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?