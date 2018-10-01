 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu | YAŞAM | DW | 08.10.2018

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YAŞAM

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2018 Nobel Ekonomi Ödülüne Amerikalı bilim adamları William Nordhaus ve Paul Romer layık görüldü. Sürdürülebilir ekonomik büyüme teorisine yaptıkları katkılar Nordhaus ve Romer'e 900 bin euroluk ödülü kazandırdı.

Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen bilim adamları William Nordhaus ve Paul Romer.

Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen bilim adamları William Nordhaus ve Paul Romer.

2018 Nobel Ekonomi Ödülü, sürdürülebilir ekonomik büyüme alanında yaptıkları çalışmalarından dolayı Amerikalı bilim adamları William Nordhaus ile Paul Romer arasında paylaştırıldı. Yale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Nordhaus iklim değişikliği üzerine yaptığı araştırmalarla, New York'taki Stern School of Business'te ders veren Romer ise uzun vadeli makroekonomik analizlere teknolojik inovasyon etkilerini entegre ettiği çalışmalarıyla ödüle layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada "Amerikalı iktisatçıların piyasa ekonomisiyle doğa ve bilgi arasında bağlantı kuran çalışmalarından aldıkları sonuçlarla ekonomik analiz metotlarına zenginlik kazandırdıkları" belirtildi.

Nobel Ekonomi Ödülü 1960'lı yılların sonlarından itibaren verilmeye başladı. İsveç Merkez Bankası tarafından konan yaklaşık 900 bin euro tutarındaki Ekonomi Ödülünü geçen yıl "davranış iktisadı" alanındaki çalışmalarıyla Amerikalı bilim adamı Richard Thaler kazanmıştı.

DW,rtr/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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