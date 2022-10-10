  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Nobel Ekonomi Ödülü
Nobel Ekonomi ÖdülüFotoğraf: dpa
BilimKüresel

Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

53 dakika önce

2022 Nobel Ekonomi Ödülü ABD'li ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verildi.

https://www.dw.com/tr/nobel-ekonomi-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-bernanke-diamond-dybvige/a-63393085

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün ABD'li ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verildiğini açıkladı.

Ödül komitesi, üç ekonomistin "bankalar ve mali krizlerle ilgili araştırmalar" nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Açıklamada Bernanke, Diamond ve Dybvig'in çalışmalarının "bankaların ekonomideki, özellikle de mali krizlerdeki rolünü ve finans piyasalarının nasıl regüle edileceğini daha iyi anlamayı" mümkün kıldığı belirtildi. Bu çalışmaların "bankaların çökmesine engel olmanın neden hayati olduğunu" ortaya koyduğu belirtildi.

On milyon İsveç kronu (Yaklaşık 900 bin dolar) tutarındaki ödül 10 Aralık'ta sahiplerine takdim edilecek.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün de açıklanmasıyla 2022'nin tüm Nobel ödülleri sahiplerini bulmuş oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü Fransız yazar Annie Ernaux'ya, Nobel Barış Ödülü ise Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukrayna Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verilmişti. Geçen hafta başında Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Svante Paabo'nun kazandığı duyurulmuştu. Fizik dalında Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger, kimya dalında ise ABD'li Carolyn R. Bertozzi, K. Barry Sharpless ve Danimarkalı Morten Meldal Nobel kazanan isimler oldu.

AFP, Reuters / EC, CÖ

 

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kiev'de bombardıman sonucu yanan araçlar

Putin: Kırım'daki "terör saldırılarına" yanıt verdik

Politika
4 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei | Gedenken an die Opfer des Selbstmordattentates während der Friedensdemo im Oktober 2015

7 yıl geçti, Ankara Gar Katliamı'nda sorumlular yargılanmadı

7 yıl geçti, Ankara Gar Katliamı'nda sorumlular yargılanmadı

Terörizm
7 saat önce
Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 2022 yılında 168 bin 659 uyuşturucu olayına müdahale edildi.

Türkiye'nin büyüyen sorunu: Uyuşturucu

Türkiye'nin büyüyen sorunu: Uyuşturucu

Toplum
9 Ekim 2022
Erdoğan ve Esad, 2011 yılında Şam Havalimanı'nda

Esad ile görüşmek nasıl, hangi şartlarda mümkün?

Esad ile görüşmek nasıl, hangi şartlarda mümkün?

Politika
8 Ekim 2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan'ın LGBTİ çıkışına hukukçular ne diyor?

Erdoğan'ın LGBTİ çıkışına hukukçular ne diyor?

Politika
7 Ekim 2022
İHD'nin 2021 yılı hak ihalleri raporuna göre, cezaevindeki kişilerin sayısı 326 bini aştı

İHD raporu: Bir yılda 5 bin 488 işkence kötü muamele iddiası

İHD raporu: Bir yılda 5 bin 488 işkence kötü muamele iddiası

Politika
7 Ekim 2022

Erdoğan’ın açılımı Alevilerin taleplerini karşıladı mı?

Erdoğan’ın açılımı Alevilerin taleplerini karşıladı mı?

İnanç
7 Ekim 2022
Ana sayfaya dön