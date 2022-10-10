Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu

2022 Nobel Ekonomi Ödülü ABD'li ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nün ABD'li ekonomistler Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig'e verildiğini açıkladı.

Ödül komitesi, üç ekonomistin "bankalar ve mali krizlerle ilgili araştırmalar" nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Açıklamada Bernanke, Diamond ve Dybvig'in çalışmalarının "bankaların ekonomideki, özellikle de mali krizlerdeki rolünü ve finans piyasalarının nasıl regüle edileceğini daha iyi anlamayı" mümkün kıldığı belirtildi. Bu çalışmaların "bankaların çökmesine engel olmanın neden hayati olduğunu" ortaya koyduğu belirtildi.

On milyon İsveç kronu (Yaklaşık 900 bin dolar) tutarındaki ödül 10 Aralık'ta sahiplerine takdim edilecek.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün de açıklanmasıyla 2022'nin tüm Nobel ödülleri sahiplerini bulmuş oldu.

Nobel Edebiyat Ödülü Fransız yazar Annie Ernaux'ya, Nobel Barış Ödülü ise Belaruslu insan hakları savunucusu Ales Bialiatski, Rus insan hakları örgütü Memorial ve Ukrayna Sivil Özgürlükler Merkezi'ne verilmişti. Geçen hafta başında Nobel Tıp Ödülü'nü İsveçli evrim araştırmacısı Svante Paabo'nun kazandığı duyurulmuştu. Fizik dalında Fransız Alain Aspect, ABD'li John F. Clauser ve Avusturyalı Anton Zeilinger, kimya dalında ise ABD'li Carolyn R. Bertozzi, K. Barry Sharpless ve Danimarkalı Morten Meldal Nobel kazanan isimler oldu.

AFP, Reuters / EC, CÖ