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Annie ErnauxFotoğraf: Ger Harley/EdinburghElitemedia/picture alliance
KültürAvrupa

Nobel Edebiyat Ödülü Fransız yazar Annie Ernaux'a verildi

36 dakika önce

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi, otobiyografi türündeki çalışmalarıyla tanınan 82 yaşındaki Fransız yazar Annie Ernaux oldu.

https://www.dw.com/tr/nobel-edebiyat-%C3%B6d%C3%BCl%C3%BC-frans%C4%B1z-yazar-annie-ernauxa-verildi/a-63357757

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'ne, Fransız yazar Annie Ernaux layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi tarafından yapılan açıklamada, ödülün Ernaux'a verilme nedeninin yazarın "kişisel hafızanın köklerini, yabancılaşmalarını ve kollektif kısıtlamalarını su yüzüne çıkarmasını sağlayan cesareti ve klinik keskinliği" olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Ernaux, çalışmalarında, toplumsal cinsiyet, dil ve sınıfa ilişkin güçlü uyumsuzlukların belirlediği bir yaşamı tutarlı bir biçimde ve farklı açılardan analiz etmektedir" denildi.

82 yaşındaki Ernaux, yapıtlarında ağırlıklı olarak otobiyografi türüne yoğunlaşıyor. 20'yi aşkın kitabı olan yazarın metinleri, onlarca yıldır Fransız okul kitaplarında yer alıyor.

Bu yılın adayları arasında Fransız yazar Michel Houellebecq, Kenyalı yazar Ngugi wa Thiong'o, Kanadalı şair Anne Carson ve Hint-İngiliz yazar Salman Rushdie de bulunuyordu. Birçok çevre tarafından dünyanın en prestijli edebiyat ödülü olarak değerlendirilen Nobel Edebiyat Ödülü, geçen yıl ise Tanzanyalı roman yazarı Abdulrazak Gurnah'a verilmişti.

Ödül, geçmişte, çalışmaları ana akım edebi akımların dışında kalan kimselere de verilmişti. Örneğin ödüle 1927'de Fransız filozof Henri Bergson, 1953'te İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve 2016'da Amerikalı şarkı yazarı Bob Dylan layık görülmüştü. Ödül, 2006 yılında da Türk yazar Orhan Pamuk'a verilmişti.

İsmini ününü dinamiti icat etmesine borçlu olan İsveçli kimyager ve mühendis Alfred Nobel'den alan Nobel Ödülleri, 1901 yılından bu yana fizik, kimya, tıp edebiyat, barış ve ekonomi bilimleri dallarında veriliyor. Ödül, 10 milyon İsveç Kronu yani yaklaşık 17 milyon Türk Lirası değerinde.

Nobel Ödüllerine layık görülen kişiler, ödüllerini her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak.

Reuters,AFP/BÜ,BK

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