Nitelikli iş gücü açığı Alman ekonomisini frenliyor

Nitelikli iş gücü açığı, Alman ekonomisinin büyümesinde en önemli engellerden biri olmaya devam ediyor. Alman Kalkınma Bankası'nın (KfW) 2023'ün ilk altı ayına ilişkin yaptığı bir ankete göre en büyük açık hizmet sektöründe. Bölgesel olarak ise en fazla nitelikli iş gücü açığı Almanya'nın doğu eyaletlerinde hissediliyor.

Alman Kalkınma Bankası, ülkedeki nitelikli iş gücü açığının etkisini ölçmek için her sene yaz başı ve sonbaharda olmak üzere iki kere anket yapıyor. Son ankete de 7 bin 500'ü orta ölçekli olmak üzere yaklaşık 9 bin işletme katıldı. Ankete göre nitelikli iş gücü açığı büyük işletmelerde küçük işletmelere göre daha da yoğun hissediliyor. Ankete katılan işletmelerin yüzde 42'sinden fazlası nitelikli iş gücü açığı nedeniyle faaliyetlerinin frenlendiğini bildiriyor. Hukuk ve vergi müşavirlerinde bu oran dörtte üçe kadar çıkıyor.

Açığın sene sonuna doğru tekrar büyümesi bekleniyor

Enerji krizi ve Ukrayna Savaşı bağlantılı olarak konjonktürde kaydedilen düşüş nedeniyle, nitelikli iş gücü sorununun da geçici olarak hafiflediği bildiriliyor. 2022 sonbaharında açıklanan ankette, nitelikli iş gücü açığı nedeniyle potansiyellerini gerçekleştiremediklerini belirten işletmelerin oranı yüzde 50'ye yakındı. Ancak Alman Kalkınma Bankası'nın anketine göre pandemi ve Ukrayna Savaşı nedeniyle frenlenen ekonomide nitelikli iş gücü açığı bir derece daha az hissedilse de 2021 verileri ile karşılaştırıldığında tablo sorunlu.

KfW Baş Ekonomisti Fritzi Köhler-Geib, "Nitelikli iş gücü açığı nedeniyle faaliyetlerinin sekteye uğradığı görüşünde olan işletmelerin oranı konjonktürdeki düşüş nedeniyle azalsa da değişen bir şey yok. Nitelikli iş gücü açığı geçmişle karşılaştırıldığında kesinlikle Alman ekonomisinin önemli bir bölümünü etkiliyor" ifadelerini kullanıyor.

Konjonktürün senenin ilerleyen aylarında yavaş da olsa toparlanmasının beklendiğini kaydeden Köhler-Geib, buna paralel olarak nitelikli iş gücü açığının da sene sonuna doğru daha da artacağını vurguladı. KfW Baş Ekonomisti üretkenliği artırarak, Almanya'da çalışabilecek durumda olanları harekete geçirerek ve hedefe yönelik göç yoluyla nitelikli iş gücü açığının acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

dpa / AÜ,ET

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