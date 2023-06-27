  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Almanya'ya nitelikli iş gücü göçü
EkonomiAlmanya

Nitelikli iş gücü açığı Alman ekonomisini frenliyor

1 saat önce

Alman Kalkınma Bankası'nın anketine göre işletmelerin yüzde 42'sinden fazlası nitelikli iş gücü açığı nedeniyle faaliyetlerinin frenlendiğini bildiriyor.

https://p.dw.com/p/4T5xB
Marangozluğu öğrenen bir meslek eğitim öğrencisi
Fotoğraf: Frank Hoermann/Sven Simon/picture alliance

Nitelikli iş gücü açığı, Alman ekonomisinin büyümesinde en önemli engellerden biri olmaya devam ediyor. Alman Kalkınma Bankası'nın (KfW) 2023'ün ilk altı ayına ilişkin yaptığı bir ankete göre en büyük açık hizmet sektöründe. Bölgesel olarak ise en fazla nitelikli iş gücü açığı Almanya'nın doğu eyaletlerinde hissediliyor.

Alman Kalkınma Bankası, ülkedeki nitelikli iş gücü açığının etkisini ölçmek için her sene yaz başı ve sonbaharda olmak üzere iki kere anket yapıyor. Son ankete de 7 bin 500'ü orta ölçekli olmak üzere yaklaşık 9 bin işletme katıldı. Ankete göre nitelikli iş gücü açığı büyük işletmelerde küçük işletmelere göre daha da yoğun hissediliyor. Ankete katılan işletmelerin yüzde 42'sinden fazlası nitelikli iş gücü açığı nedeniyle faaliyetlerinin frenlendiğini bildiriyor. Hukuk ve vergi müşavirlerinde bu oran dörtte üçe kadar çıkıyor.

Açığın sene sonuna doğru tekrar büyümesi bekleniyor

Enerji krizi ve Ukrayna Savaşı bağlantılı olarak konjonktürde kaydedilen düşüş nedeniyle, nitelikli iş gücü sorununun da geçici olarak hafiflediği bildiriliyor. 2022 sonbaharında açıklanan ankette, nitelikli iş gücü açığı nedeniyle potansiyellerini gerçekleştiremediklerini belirten işletmelerin oranı yüzde 50'ye yakındı. Ancak Alman Kalkınma Bankası'nın anketine göre pandemi ve Ukrayna Savaşı nedeniyle frenlenen ekonomide nitelikli iş gücü açığı bir derece daha az hissedilse de 2021 verileri ile karşılaştırıldığında tablo sorunlu.

KfW Baş Ekonomisti Fritzi Köhler-Geib, "Nitelikli iş gücü açığı nedeniyle faaliyetlerinin sekteye uğradığı görüşünde olan işletmelerin oranı konjonktürdeki düşüş nedeniyle azalsa da değişen bir şey yok. Nitelikli iş gücü açığı geçmişle karşılaştırıldığında kesinlikle Alman ekonomisinin önemli bir bölümünü etkiliyor" ifadelerini kullanıyor.

Konjonktürün senenin ilerleyen aylarında yavaş da olsa toparlanmasının beklendiğini kaydeden Köhler-Geib, buna paralel olarak nitelikli iş gücü açığının da sene sonuna doğru daha da artacağını vurguladı. KfW Baş Ekonomisti üretkenliği artırarak, Almanya'da çalışabilecek durumda olanları harekete geçirerek ve hedefe yönelik göç yoluyla nitelikli iş gücü açığının acilen giderilmesi gerektiğine dikkat çekti.

 

dpa / AÜ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Rusya lideri Vladimir Putin

Wagner krizi: Putin'den paralı askerlere çağrı

Politika20 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, din insanlarının önünde incile el basarak yemin ediyorv - (26.06.2023 / Atina)

Yunanistan'da zafer muhafazakârların

Yunanistan'da zafer muhafazakârların

Politika12 saat önce
Almanya'nın Saksonya eyaletindeki bir sanayi tesisinde çalışan işçi

Almanya'da asgari ücret tartışması

Almanya'da asgari ücret tartışması

Ekonomi13 saat önce
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Salonu

Meclis'in Anayasa gündeminde ne var?

Meclis'in Anayasa gündeminde ne var?

Politika16 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İYİ Parti kurultayı: Muhalefette dengeler değişiyor mu?

İYİ Parti kurultayı: Muhalefette dengeler değişiyor mu?

Politika23 saat önce
Bir dermatolog (cilt doktoru), olası cilt kanseri emarelerine bakıyor

HPV kaynaklı cilt kanseri tedavisinde umut veren gelişme

HPV kaynaklı cilt kanseri tedavisinde umut veren gelişme

Sağlık25 Haziran 2023
Russland | Wagner-Söldner in Rostow am Don

Rusya: Prigojin krizinde kim kimdir?

Rusya: Prigojin krizinde kim kimdir?

Politika25 Haziran 2023
Ana sayfaya dön