 Nisan döneminde işsizlik de istihdam da azaldı | TÜRKİYE | DW | 10.07.2020

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TÜRKİYE

Nisan döneminde işsizlik de istihdam da azaldı

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de Nisan döneminde işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 12,8 olurken, istihdam oranı da 4,9 puan düşerek, yüzde 41,1 olarak kaydedildi.

TÜİK Nisan dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı

TÜİK Nisan dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan Nisan dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 427 bin azalarak 3 milyon 775 bin olarak kaydedildi.

İşsizlik oranı 0,2 puan azalarak, yüzde 12,8 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalma ile yüzde 14,9 oldu.

İstihdam oranı yüzde 41,1

TÜİK verilerine göre, Şubat ve Mart dönemlerinde olduğu gibi Nisan döneminde de işsizlik oranı düşerken istihdamın da azaldığı dikkati çekti.

TÜİK'in açıklamasına göre, istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Nisan döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 milyon 585 bin azalarak 25 milyon 614 bin olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise 4,9 puan azalarak yüzde 41,1 olarak kaydedildi.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 491 bin, sanayi sektöründe 209 bin, inşaat sektöründe 361 bin, hizmet sektöründe 1 milyon 524 bin azaldı. İstihdam edilenler arasında en büyük kesimi yüzde 56,7 ile hizmet sektöründe çalışanlar oluşturuyor. Bunu yüzde 20,9 ile sanayide ve yüzde 17,5 ile tarım sektöründe çalışanlar takip ediyor. Bu dönemde inşaat sektöründe çalışanların oranı ise yüzde 4,9 olarak belirlendi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 47,2

İşgücü 2020 yılı Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 milyon 13 bin kişi azalarak 29 milyon 388 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 5,7 puanlık azalma ile yüzde 47,2 olarak gerçekleşti.

Nisan 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,5 puan azalarak yüzde 28,7 olarak tespit edildi. 

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Mezunlar için işsizlik riski büyüyor

Neredeyse her dört gençten biri işsiz

TÜİK'in Nisan 2020 dönemi işgücü istatistikleri Türkiye'de 15-24 yaş grubunu kapsayan genç grubunda, neredeyse her dört kişiden birinin işsiz olduğunu ortaya koydu. Buna göre, genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2 puan artarak, yüzde 24,4 olarak kaydedildi. Bu grupta,  istihdam oranı ise 7 puan azalarak yüzde 26,1 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 8,6 puanlık düşüşle yüzde 34,5 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranının ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,7 puan artarak, yüzde 29,1 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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