Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 17,14'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, Nisan ayında tüketici enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 1,68 arttı. Böylece yıllık enflasyon Nisan ayında yüzde 17,14'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,45 artarken, on iki aylık ortalamada enflasyonda artış yüzde 13,70 düzeyinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, Nisan 2021'de Tüketici Fiyat Endeksi'nde kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 42 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 281 maddenin ortalama fiyatı arttı.

En yüksek artış giyim ve ayakkabıda

Nisan ayında artışın en yüksek olduğu grup yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı oldu. Bunu yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,09 ile eğitim izledi.

Aylık en yüksek düşüş gösteren grup yüzde 0,28 ile haberleşme oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,56 ile sağlık ve yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ulaştırmada

Nisan 2020'ye kıyasla, artışın en yüksek olduğu ana gruplar yüzde 29,31 ile ulaştırma, yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,20 ile sağlık oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en düşük olduğu ürünler, yüzde 3,60 ile alkollü içecekler ve tütün grubu grubunda gerçekleşti. Artışın en düşük olan diğer ana gruplar ise yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Üretici enflasyonunda yıllık artış yüzde 35,17

Yurt içi üretici fiyat endeksi 2021 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,17 arttı. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,44 artış gösterdi.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat yıllık yüzde 38,11 arttı. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 27,07, imalatta yüzde 38,11, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,50, su temininde yüzde 28,32 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört ana sektöründen imalat aylık yüzde 4,55 arttı. Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 5,02, imalatta yüzde 4,55, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,22, su temininde yüzde 0,27 artış olarak gerçekleşti.

Petrol ürünlerinin fiyatı arttı

Yıllık en düşük artış yüzde 4,50 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında gerçekleşti. Bunu yüzde 8,49 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,92 ile giyim eşyası izledi. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 159,53, ham petrol ve doğal gaz yüzde 109,10, ana metaller yüzde 71,71 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en düşük artış yüzde 0,27 ile su ve suyun arıtılması ve dağıtılmasında gerçekleşti. Bunu yüzde 0,78 ile mobilya, yüzde 1,00 ile giyim eşyası izledi.

Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz yüzde 15,25, ana metaller yüzde 10,78, tütün ürünleri yüzde 9,45 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

DW/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe