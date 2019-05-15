 Nisan ayı işsizliği yüzde 13′e yükseldi | EKONOMİ | DW | 16.07.2019

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EKONOMİ

Nisan ayı işsizliği yüzde 13'e yükseldi

Türkiye'de işsizlerin sayısı Nisan ayında 4 milyon 202 bine, işsizlik oranı yüzde 13 seviyesine yükseldi. En yüksek işsizlik oranı yüzde 23.3 ile gençler arasında.

Istanbul Fußgängerzone (DW)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Nisan ayında 15 yaş ve üzerindeki işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 1 milyon 116 bin artarak 4 milyon 202 bin kişi oldu. İşsizliğin oransal olarak da 3,4 puanlık artışla yüzde 13 seviyesine çıktığı kaydedildi.

En yüksek işsizlik oranı gençler arasında. TÜİK'in verilerine göre 15-24 yaş aralığındaki gençlerin işsizlik oranı yüzde 6,3 artış kaydederek yüzde 23,3'e yükseldi. 15-64 yaş grubunda bu oran yüzde 3,5'le yüzde 13,3 olarak gerçekleşti.

İstihdam rakamları

İstihdam edilen kişilerin sayısı ise Nisan 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 810 azalarak 28 milyon 199 bin kişi olarak kayıtlara geçti. İstihdam oranı ise yüzde 1,9 azalma ile yüzde 46 oldu.

TÜİK'in istatistiklerinde sektörlere göre istihdam rakamlarına da yer verildi. Buna göre Nisan ayında tarım sektöründe çalışanların sayısı 329 bin, tarım dışı sektörlerde çalışanların sayısı da 481 bin kişi olarak kaydedildi. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 1,7 puan azalırken sanayi sektörünün payı 0,2 puan, hizmet sektörünün payı 2,1 puan arttı.

İş gücüne katılım

İş gücü de Nisan 2019 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 306 bin artarak 32 milyon 401 bin kişi, iş gücüne katılım oranı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 52,9 olarak belirlendi. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde iş gücüne katılım oranı 0,6 puanlık azalma ile  yüzde 71,8, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla yüzde 34,5 olarak gerçekleşti.

Nisan 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artarak yüzde 34,2 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,7 puan artarak yüzde 23,1 oldu. 

DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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