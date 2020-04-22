Nikotin COVID-19’u engelliyor mu?

COVID-19 kapsamında risk grubunda bulunanlar arasında sigara içenler de var. Çin Tıp Dergisi’nde yayımlanan bir araştırma, sigara içenlerin COVID-19 sürecini zor ve uzun sürede geçirdiğini belirtirken, ölüm riskinin de arttığını gösteriyor.

Ancak Fransa’daki Pasteur Jean-Pierre Changeaux Enstitüsü’nde araştırma yürüten nörobiyologlar ise, COVID-19’un yol açtığı enfeksiyonların nikotin bantları ile engellenebileceğini düşünüyorlar. Qeios bilim portalında, konu hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak mümkün.

Ulaştıkları sonuçların Çin’de yapılan araştırmaya uymadığını belirten Fransız araştırmacılar, kayıt altına aldıkları COVID-19 hastaları arasında sigara içen oranının oldukça düşük olduğunu belirtiyorlar.

500 COVID-19 hastası ile yapılan bu araştırmada, 150 kişinin hafif rahatsızlıklara sahip olduğu ve geri kalan 350 kişinin hastanede yattığı ifade ediliyor. Araştırmayı yürüten iç hastalıkları uzmanı Zahir Amoura, Fransız Haber Ajansı’na (AFP) yaptığı açıklamada verileri toplanan hastaların sadece yüzde 5’inin sigara içtiğini söylüyor. Dolayısıyla yaş ve cinsiyet dağılımlarını da hesaba katarak toplumda sigara içenlerin genel oranına bakıldığında, sigara içen COVID-19 hastalarının genele oranla yüzde 80 daha az olduğu görülüyor.

Benzer bir sonuç, daha önce İtalya’da Giuseppe Lippi ve ekibinin yaptığı başka bir araştırmada da yer alıyor. Avrupa İç Hastalıkları Dergisi’nde yayımlanan bu araştırmanın sonuçları, sigara içenlerin içmeyenlere oranla bu hastalığa daha az yakalandığını gösteriyor.

Korumayı sağlayan madde nikotin mi?

Fransa’da yapılan araştırma, nikotinin COVID-19’a karşı koruma sağladığını varsayıyor. College de France’da öğretim üyeliği yapan Changeux, bu hipotezi “Nikotin, COVID-19 tarafından kullanılan hücre reseptörlerine [ACE2] yapışarak oraya virüsün yerleşmesini önlüyor” diyerek açıklıyor.

Araştırmada, nikotin sayesinde hücrelerin içine COVID-19’un girmesinin engellendiği ve canlılarda yayılmasının önlendiği sonucuna varılıyor. Bu hipotez, Paris’teki La Pitie-Salpetriere Hastanesi’nde şu anda araştırılıyor.

ACE-2 reseptörleri ne işe yarıyor?

Bilim insanları arasında, ACE2 reseptörlerinin bloke edici etkisine dair ortak bir görüş yok.

ABD’de Virginia-Fairfax’te çalışan James L. Olds ve Nadine Kabbani, bu konuda farklı görüşe sahip iki nörolog. 18 Mart’ta FEBS Dergisi’nde sonuçları açıklanan araştırmaları, nikotinin hücre reseptörlerini olumsuz bir şekilde tetikleyebileceğini ortaya koyuyor.

Dolayısıyla, nikotin sayesinde COVID-19’in hücrelere temasının daha kolay olabileceğinden şüphelenen bilim insanları da var. Bu durum, özellikle sigara içenlerin neden bu hastalığı daha zor geçirdiğini açıklıyor olabilir.

Sigara içmek çözüm değil

Hangi tarafın haklı olduğununu, ileride yapılacak araştırmalar gösterecek. Ancak her doktor, tütün kullanmanın COVID-19 kapsamında risk oluşturduğu konusunda hemfikir.

COVID-19’un önceden zarar görmüş akciğerleri daha fazla etkilediği biliniyor. Bu sebeple, uzmanlar sigarayı mümkün olduğunca çabuk bırakmak konusunda uyarılarda bulunuyorlar.

Sigara içmek vücutta kanser oluşumunu hızlandıran başka maddelerin alınmasına da sebep oluyor. Sigarayı bırakmak için kullanılan ve doğrudan nikotin alımını sağlayan nikotin bantları belki çözüm olabilir, ancak hala nikotin bantları ve bunların farklı dozajlarının etkileri konusunda yeni testler ve araştırmalar yapılması gerekiyor.

Fransa’da varılan sonuçların doğru çıkması durumunda ise, nikotin COVID-19 hastalarıyla temas etmiş veya yüksek risk grubunda bulunan kişilerin korunmasını sağlayabilir. Yine de, nikotinin bir zehir olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısıyla güvenli olduğunu söylemek kesinlikle mümkün değil. Sigara içen bir kişi, her içmede 1 ile 3 miligram arasında nikotin alıyor. Her sigarada ise toplam 12 miligram nikotin bulunuyor.

Nikotinin faydadan çok zararı mı var?

Bilim insanları, nikotinin vücuda olumlu etkisinin olabileceğini daha önce de düşünmüştü. Örneğin, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıkların tedavisinde nikotin ve benzeri maddelerin etkisine dair araştırmalar bulunuyor. Bunama gibi ciddi hastalıklara sahip kişilerde ise, nikotinin yararlı olabileceği anlaşıldı.

Ancak bu araştırmalardan herkesin bir an önce nikotin kullanması gerektiği anlamını çıkarmak mümkün değil.

Gudrun Heise

© Deutsche Welle Türkçe