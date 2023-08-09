Nijerya'dan Nijer açıklaması: En iyi yol diplomatik çözüm

Nijerya, askeri darbenin gerçekleştiği Nijer'deki krizin çözümünde "en iyi yolun diplomasi olduğu" açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada diplomasi umudunun sürdüğü belirtildi.

Nijer'in komşusu Nijerya'nın devlet başkanı Bola Ahmed Tinubu, askeri darbenin gerçekleştiği Nijer'deki krizin çözümü için en iyi yolun "diplomasi" olduğunu söyledi. Batı Afrika Devletleri Ekonomi Topluluğu'nun (ECOWAS) da başkanlığını yürüten Tinubu adına açıklama yapan sözcüsü, krize diplomatik çözüm arayışının ECOWAS'ın "mutabık kaldığı pozisyon" olduğunu dile getirdi. Ancak sözcü, hiçbir seçeneğin gözardı edilmediğini de sözlerine ekledi.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmet Tinubu Fotoğraf: Kola Sulaimon/AFP/Getty Images

ECOWAS, hafta sonu Nijer'deki darbenin ardından anyasal düzenin yeniden tesis edilmemesi halinde "askeri müdahalenin" de dahil olduğu bir dizi önlemin devreye sokulacağını açıklamıştı.

ECOWAS ülkeleri liderlerinin perşembe günü Nijerya'nın başkenti Abuja'da bir araya gelerek bundan sonra izlenecek tutumla ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

ABD'den temkinli açıklama

Nijer'deki darbe ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD yönetiminin hala "diplomatik çözüm" umudunu koruduğunu ancak beklentilerini düşürdüğünü ve "gerçekçi" olduğunu ifade etti. Miller, "Zorlu bir durum olduğunun ve gidişatın belirsiz olduğunun farkındayız ancak demokrasiye ve anayasal düzene dönme yönündeki girişimlerinden vazgeçmeye de hazır değiliz" dedi.

Miller, "Durumun tersine döneceği umudunu koruyoruz" şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan Nijer Devlet Başkanı Muhammed Bazoum ile görüştüğünü ve çatışmalara "barışçıl bir çözüm bulunması" için çaba gösterilmesi gerektiğinin altını çizdiğini ifade etmişti. Blinken, darbecilere Bazoum ve ailesinin "derhal" serbest bırakılması çağrısı yapmıştı.

THY özel sefer düzenledi

Öte yandan Türk Hava Yolları, askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarını özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'den yaptığı açıklamada Nijer'deki Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendiğini duyurdu.

Ülkede mahsur kalan çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşan 226 yolcunun Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla sabah 05.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştığı bildirildi.

Cunta, müzakere komisyonu ile görüşmeleri reddetti

Nijer için diplomatik çözüm buounamsı yönündeki çağrılar artarken, ülkede yönetime el koyan askeri cunta ise Salı günü için planlanan Birleşmiş Milletler (BM), ECOWAS ve Afrika Birliği yetkililerinden oluşan müzakere komisyonu ile görüşmeleri reddetti.

Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) adındaki askeri cunta yönetime el koymuş ve seçimlerle iktidara gelen Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'u tutuklayarak görevinden uzaklaştırmıştı. Askeri cunta, darbenin ardından anayasayı feshetmiş ve anayasal kurumların lağvedildiğini duyurmuştu. 26 milyon nüfuslu ülke, darbe öncesinde Batı'nın stratejik müttefikleri arasında sayılıyordu. Nijer, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana beşinci darbeyi yaşadı.

dpa/BÖ,EC

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