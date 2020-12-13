 Nijerya′daki öğrenci kaçırmalarını Boko Haram üstlendi | DÜNYA | DW | 15.12.2020

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DÜNYA

Nijerya'daki öğrenci kaçırmalarını Boko Haram üstlendi

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü, Nijerya'nın kuzeyindeki öğrencilerin kendileri tarafından kaçırıldığını açıkladı. Geçen hafta kaçırılan yüzlerce öğrenciden haber alınamıyor.

Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü, 11 Aralık'ta Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Katsina eyaletindeki Kankara bölgesinde bir yatılı okula düzenlenen silahlı saldırıyı üstlendi ve öğrencilerin kendileri tarafından kaçırıldığını duyurdu. Örgütün lideri Ebubekir Şekau yayınladığı sesli mesajda, "Katsina'daki kaçırılmanın arkasında kardeşlerimiz var" dedi.

Saldırıda yüzlerce öğrenci milislerin elinden kurtulmayı başarırken, görgü tanıklarının ifadelerine göre çok sayıda öğrenci motosikletli saldırganlar tarafından alıkonuldu. Nijeryalı yetkililerin verdiği bilgilere göre, şu anda 333 öğrenci kayıp.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kaçırılan çocukların derhal serbest bırakılmasını talep etti. Diğer yandan ailelerin endişesi de büyüyor. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir baba, iki çocuğundan haber alamadıklarını belirterek, "Yetkililerin bana bilgi vermesini bekliyordum ama şu ana kadar bir haber alamadık" dedi. Ordu, öğrencilerin bulunabilmesi için operasyon başlatmıştı.

Saldırıyı kınayan Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari diğer okullarda güvenlik önlemlerinin en yüksek seviyeye çıkarılması talimatını vermişti. Katsina'daki okullar saldırının ardından kapatıldı.

Boko Haram örgütü 2014 yılında Nijerya'nın kuzeyindeki Çibok kentinde 276 kız çocuğunu kaçırması ile gündeme gelmişti. 57 kız çocuğu örgütün elinden kurtulmayı başarmış, 107'si de kurtarılmıştı. 112'sinden bugüne dek haber alınabilmiş değil.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in verilerine göre, ülkede faaliyet gösteren radikal İslamcı Boko Haram örgütü 2013 yılından bu yana en az bin çocuğu kaçırdı. Ülkenin kuzeyinde İslamcı bir rejim kurmayı hedefleyen örgütün kaçırılan çocukları terör saldırılarına zorlandığı veya seks kölesi olarak istismar ettiği ifade ediliyor.

AFP,dpa,DW/BÖ,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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