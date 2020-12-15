Nijerya’da yine onlarca çocuk kaçırıldı

Nijerya'da bir kez daha bir okula düzenlenen baskında onlarca öğrenci, öğretmen ve öğretmen yakını kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Ülkenin Nijer eyaleti sözcüsü Muhammed Sani İdris, AFP haber ajansına verdiği bilgide, 27'si öğrenci, üçü öğretmen ve 12'si öğretmen yakını olmak üzere toplam 37 kişinin kaçırıldığını belirtti.

Ancak gayriresmi kaynaklar kaçırılan kişi sayısının çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Nijerya'da yayımlanan Vanguard gazetesi konuyla ilgili haberinde, yaşanan olayda bir öğrencinin vurularak öldürüldüğünü ve baskını düzenleyen kişilerin o bölgede faal olan bir çetenin üyeleri olduğunu aktardı. Nijer eyalet yönetimi olayın ardından bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verme kararı aldı.

Devlet Başkanı Buhari'nin talimatı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin olayın hemen ardından, "tüm tutsakların derhal ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri için" güvenlik güçlerine bir kurtarma operasyonu talimatı verdiği bildiriliyor. Buhari'nin sözcüsü Garba Shehu, Devlet Başkanı'nın, "Bu hikayeye bir son verilmesi" ve "Okullara düzenlenen bu tarz korkak saldırıların gelecekte olmaması" için her şeyin yapılmasını talep ettiğini dile getirdi.

Son olarak geçen aralık ayında ülkenin kuzeybatısında yer alan bir okula düzenlenen baskında da 300'den fazla çocuk yaşta öğrenci kaçırılmış, söz konusu olayı radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlenmişti. Nijerya'nın bu bölgesinde geçtiğimiz yıllarda, insanların fidye elde etmek için kaçırıldığı ve kaçırılan kişilerin tecavüz dahil çeşitli kötü muamelelere maruz kaldığı benzer olaylar sık sık yaşandı. Aralık ayında kaçırılan öğrenciler ise geçen zaman içinde serbest bırakıldı.

AFP,epd,Reuters/ET,JD

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