 Nijerya’da yine onlarca çocuk kaçırıldı | DÜNYA | DW | 17.02.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Nijerya’da yine onlarca çocuk kaçırıldı

Nijerya’da bir okula baskın düzenleyen kimliği belirsiz kişiler onlarca öğrenci ve öğretmeni kaçırdı. Ülkenin batısındaki Kagara kasabasında meydana gelen olayda bir öğrencinin de vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Sembol fotoğraf

Sembol fotoğraf

Nijerya'da bir kez daha bir okula düzenlenen baskında onlarca öğrenci, öğretmen ve öğretmen yakını kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Ülkenin Nijer eyaleti sözcüsü Muhammed Sani İdris, AFP haber ajansına verdiği bilgide, 27'si öğrenci, üçü öğretmen ve 12'si öğretmen yakını olmak üzere toplam 37 kişinin kaçırıldığını belirtti.

Ancak gayriresmi kaynaklar kaçırılan kişi sayısının çok daha yüksek olduğunu iddia ediyor. Nijerya'da yayımlanan Vanguard gazetesi konuyla ilgili haberinde, yaşanan olayda bir öğrencinin vurularak öldürüldüğünü ve baskını düzenleyen kişilerin o bölgede faal olan bir çetenin üyeleri olduğunu aktardı. Nijer eyalet yönetimi olayın ardından bölgedeki tüm okullarda eğitime ara verme kararı aldı.

Devlet Başkanı Buhari'nin talimatı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin olayın hemen ardından, "tüm tutsakların  derhal ve güvenli bir şekilde evlerine dönebilmeleri için" güvenlik güçlerine bir kurtarma operasyonu talimatı verdiği bildiriliyor. Buhari'nin sözcüsü Garba Shehu, Devlet Başkanı'nın, "Bu hikayeye bir son verilmesi" ve "Okullara düzenlenen bu tarz korkak saldırıların gelecekte olmaması" için her şeyin yapılmasını talep ettiğini dile getirdi.

Son olarak geçen aralık ayında ülkenin kuzeybatısında yer alan bir okula düzenlenen baskında da 300'den fazla çocuk yaşta öğrenci kaçırılmış, söz konusu olayı radikal İslamcı Boko Haram örgütü üstlenmişti. Nijerya'nın bu bölgesinde geçtiğimiz yıllarda, insanların fidye elde etmek için kaçırıldığı ve kaçırılan kişilerin tecavüz dahil çeşitli kötü muamelelere maruz kaldığı benzer olaylar sık sık yaşandı. Aralık ayında kaçırılan öğrenciler ise geçen zaman içinde serbest bırakıldı.

AFP,epd,Reuters/ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Nijerya’da kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı

Nijerya açıklarında 23 Ocak’ta konteyner gemisinden kaçırılan Türk denizciler kurtarıldı. Denizcilerin en kısa sürede Türkiye'ye dönecekleri açıklandı.  

Benzer içerik

Nigeria Region Borno Boko Haram

Nijerya'daki öğrenci kaçırmalarını Boko Haram üstlendi 15.12.2020

Radikal İslamcı Boko Haram örgütü, Nijerya'nın kuzeyindeki öğrencilerin kendileri tarafından kaçırıldığını açıkladı. Geçen hafta kaçırılan yüzlerce öğrenciden haber alınamıyor.

Nigeria Katsina | Kankara | Angriff auf Schule

Nijerya'da okula saldırı: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı 13.12.2020

Nijerya'nın kuzeyinde bir okula düzenlenen saldırıda yüzlerce öğrencinin kaçırıldığı bildirildi. Ordu, öğrencilerin bulunması için operasyon başlattı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri: 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadı

BM Genel Sekreteri Guterres, aşı dağılımının eşit ve adil olmamasını eleştirerek, bugüne kadar 130 ülkeye hiç aşı ulaşmadığını söyledi. Guterres, küresel çapta aşı planı hazırlanması çağrısında bulundu.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  