 Nijerya’da Türk konteyner gemisine korsan saldırısı | DÜNYA | DW | 24.01.2021

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DÜNYA

Nijerya’da Türk konteyner gemisine korsan saldırısı

Nijerya açıklarında seyir halindeki Türk konteyner gemisi Mozart'a korsanlar tarafından saldırı düzenlendi. Gemideki 19 mürettebattan birinin öldürüldüğü ve 15’inin kaçırıldığı bildirildi.

Sembol fotoğraf

Sembol fotoğraf

Batı Afrika ülkesi Nijerya açıklarında, Gine Körfezi’nde seyir halindeki Mozart adlı Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Geminin İstanbul merkezli Boden Denizcilik şirketine ait ve Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika’nın Cape Town kentine seyir halinde olduğu belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Nijerya'nın Lagos kentinin 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart gemisine deniz haydutlarınca düzenlenen saldırıda Azerbaycan uyruklu 1 personelin öldürüldüğünü, 15 Türk personelin de kaçırıldığını açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "23 Ocak 2021 günü saat 10.36 TSİ'de Nijerya Lagos'a yaklaşık 180 mil açığında Liberya bayraklı Mozart isimli gemiye deniz haydutları saldırmıştır. Gemi personeli güvenli alana kendilerini kilitlemişler. Ancak deniz haydutları 5-6 saat uğraş sonucunda güvenli alan kapısını kırarak toplam 19 personel arasından 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmişler. Arbede esnasında Azerbaycan uyruklu bir personel öldürülmüş olup gemi üzerinde 3 kendi personeli ile birlikte Gabon Port-Gentil limanına doğru hareket halindedir. Gemide halihazırda deniz haydutu bulunmamakta olup, söz konusu limana 24 Ocak 2021 tarihi saat 09.00'da ulaşması beklenmektedir" denildi. Açıklamada Bölgedeki deniz haydutluğuyla ilgilenen yerlere gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kaydedildi. Yaşanan saldırıda öldürülen gemi personelinin ise Azerbaycan uyruklu Farman İsmayilov olduğu bildirildi.

Geminin sahibi olan Boden Denizcilik tarafından yapılan açıklamada da bir gemi personelinin öldüğü ve diğerlerinin kaçırıldığı doğrulandı.

Sosyal medyada paylaşılan ve geminin 4’üncü kaptanı Furkan Yaren’e ait olduğu ifade edilen ses kaydında, Yaren’in, "Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Tüm kabloları sökmüşler, hiçbir şey çalışmıyor, sadece radar çalışıyor. Rota verdiler, verdikleri rotada götürüyorum gemiyi" ifadeleri yer aldı.

Çavuşoğlu: Gemi Gabon karasularında

Türk gemisine Nijerya açıklarında korsan baskınla ilgili NTV'ye bir açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız“ ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu kaçırılan personelin kurtarılması için koordineli görüşmeleri sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefonda görüştü. İletişim Başkanlığı'ndan konuya dair yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin kaptanlarından Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan üç personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan gemi personelinin kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti."

DHA,AP / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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Arctic Sea'nin sırrı

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