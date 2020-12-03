 Nijerya′da okula saldırı: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı | DÜNYA | DW | 13.12.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Nijerya'da okula saldırı: Yüzlerce öğrenci kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeyinde bir okula düzenlenen saldırıda yüzlerce öğrencinin kaçırıldığı bildirildi. Ordu, öğrencilerin bulunması için operasyon başlattı.

Nijerya'nın Kankara kentinde saldırganların hedefi olan okul

Nijerya'nın Kankara kentinde saldırganların hedefi olan okul

Nijerya'da yayımlanan Sunday Vanguard gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Kankara kentinde bulunan bir okula saldırı düzenleyen milisler, 400 ile 600 arasında öğrenciyi kaçırdı. Haberde milislerin cuma akşamı 884 öğrencisi bulunan okula saldırı düzenlediği ve güvenlik güçlerinin şu ana kadar 200 ile 400 arasında öğrenciyi kurtarmayı başardığı bildirildi.

Nijerya devlet başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, ordunun saldırganları yakalamak için operasyon başlattığı ifade edildi. Devlet Başkanıı Muhammadu Buhari, diğer okullardaki güvenlik önlemlerinin de sıkılaştırıldığını açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari

Kaçırılma olayının sorumlusunun kimler olduğu henüz bilinmiyor. Ülkenin kuzeyinde çok sayıda İslamcı örgüt faaliyet gösteriyor. Bunlardan bazıları dönem dönem okullara ve diğer hükümet kurumlarına düzenledikleri saldırılarla gündeme geliyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'in verilerine göre, ülkede faaliyet gösteren radikal İslamcı Boko Haram örgütü 2013 yılından bu yana en az bin çocuğu kaçırdı. Ülkenin kuzeyinde İslamcı bir rejim kurmayı hedefleyen örgütün kaçırılan çocukları terör saldırılarına zorlandığı veya seks kölesi olarak istismar ettiği ifade ediliyor.

Boko Haram, 2014 yılında Nijerya'nın kuzeyindeki Çibok kentinde 276 kız çocuğunu kaçırması ile gündeme gelmişti. 57 kız çocuğu örgütün elinden kurtulmayı başarmış, 102'si de kurtarılmıştı. 12'sinden ise bugüne dek haber alınabilmiş değil.

epd,dpa/BÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Nijerya'da serbest bırakılan denizciler Türkiye'ye döndü

Nijerya'da 13 Temmuz'da kaçırıldıktan sonra önceki gün serbest bırakılan 10 denizci İstanbul'a geldi. Gemicilerin serbest kalması için "zorlu bir müzakere süreci" yürütüldüğü açıklandı.  

Boko Haram'dan cenaze törenine saldırı

Nijerya’da Boko Haram örgütünün cenaze törenine saldırısı sonucu en az 65 kişi öldü.  

Nijerya'da çöken okulda sekiz kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta içinde ilkokul bulunan bir binanın çökmesi sonrası en az 100 çocuk mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında göçük altından 37 kişi sağ çıkarıldı, sekiz kişi de hayatını kaybetti.  

Benzer içerik

"Öğrencilerim zihinsel ya da fiziksel olabilir ama duyusal engelli değiller" 03.12.2020

Fırat Keser, İzmir'de bir devlet okulunda farklı dezavantajlara ve gereksinimlere sahip öğrencilere özel eğitim öğretmenliği yapıyor. Keser'e göre iyi bir özel eğitim öğretmeni olmak için eldekiyle yetinmemek, güncel bilginin peşinden koşmak ve sabırlı olmak gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de özel eğitime erişebilen yaklaşık 380 bin öğrenci bulunuyor.

Türkei Bildungsminister Ziya Selçuk

Uzaktan eğitimin detayları belli oldu 18.11.2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uzaktan eğitimle ilgili detayları açıkladı. Buna göre uzaktan eğitim 4 Ocak’a kadar sürecek. Bu süre içinde sınav yapılmayacak. Öğrencilere 500 bin tablet bilgisayar dağıtılacak.

Türkei | Coronavirus | Situation an den Schulen

Okulların kapatılması hareketliliği azaltacak mı? 19.11.2020

Türkiye'de okulların kapatılmasının nedeni olarak "bulaş merkezi" olmaları değil, toplumdaki artan genel risk gösteriliyor. Bilim Kurulu Üyesi Özlü'ye göre asıl amaç toplumdaki genel hareketliliğin azaltılması.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv

Rus Ordusu: Dağlık Karabağ'da ateşkes anlaşması ihlal edildi

Rusya Ordusu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes anlaşmasının ihlal edildiğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, ihlalin Hadrut kasabasının olduğu bölgede meydana geldiğini açıkladı.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  