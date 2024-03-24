Nijerya'da kaçırılan 250'den fazla çocuk kurtarıldı

Nijerya'nın kuzeybatısında yer alan Kuriga kentindeki bir okuldan 7 Mart'ta kaçırılan yüzlerce öğrencinin kurtarıldığı açıklandı. Kaduna Eyaleti Valisi Uba Sani, Pazar günü yaptığı açıklamada , "Kuriga'daki okuldan kaçırılan öğrenciler, herhangi biz zarar görmeden serbest bırakıldı" bilgisini paylaştı. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Vali, kaçırılan 287 çocuğun tamamının serbest kalıp kalmadığı ve kurtarma süreci ile ilgili detay vermedi.

7 Mart sabahı yerel saat ile 08:00 sularında ağır silahlara sahip bir grup Kuriga kentindeki ilk ve ortaokula baskın düzenlemiş, saldırganlar okulda bulunan 700 kadar çocuğu ormana doğru yürümeye zorlamış, bir grup çocuk ve yetişkin saldırganlardan kaçmayı başarmıştı.

213 milyondan fazla nufusa sahip ülkenin kuzeyi ve merkezinde silahlı gruplar sık sık sivilleri kaçırma amaçlı saldırılar düzenliyor. On sene önce, Nisan 2014'te de radikal İslamcı grup Boko Haram, Borno Eyaleti'ndeki Chibok'tan 276 çocuğu kaçırmıştı. Bu çocukların bir bölümü bugüne dek bulunabilmiş değil. Boko Haram ve benzeri cihatçı gruplar sivilleri kaçırdıktan sonra çoğunlukla siyasi taleplerde bulunuyor veya kız çocuklarını zorla eş olarak alıp onları köleleştiriyor.

Öğrencilerin kaçırıldığı okulun çevresinde, olaydan sonra güvenlik önlemleri arttırıldı Fotoğraf: Sunday Alamba/AP/picture alliance

Silahlı çeteler ise sivilleri kaçırıp fidye talep ediyor

Son yıllarda artan sivilleri kaçırma olaylarında, pek çok silahlı çetenin bunu, rehinelerin yakınlarından fidye talep ederek gelir sağlamak için yaptığı görülüyor.

Güvenlik ve Mali Danışmanlık şirketi SB Morgen'in verilerine göre, krizlerin etkili olduğu Nijerya'da Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında en az 582 saldırı düzenlendi ve bu saldırılarda silahlı çeteler 3 bin 620 sivili kaçırdı. Kaçırılanların çoğunun Kaduna bölgesinden olduğu belirtiliyor.

Nijerya'da son aylarda özellikle kadın ve çocukların topluca kaçırılma olaylarının artışı da dikkat çekici seviyelere yükseldi. SB Morgen'in hazırladığı rapor, Temmuz 2022 ile Haziran 2023 arasında söz konusu gruplar tarafından talep edilen toplam fidye miktarının 5 milyar Nijerya Nairası (5,8 milyon euro) olduğunu ortaya koyuyor. Ancak ödenen fidye miktarının sadece 350 bin euro civarında kaldığı dikkat çekiyor. Miktarın düşük olmasının nedeninin Nijerya'daki ekonomik kriz ve artan işsizlikle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. SB Morgen'e göre, Temmuz 2021 ile 2022 arasında toplamda 900 bin eurodan fazla fidye ödenmişti.

Kuriga'da 287 öğrenci ve öğretmenin kaçırılması sonrasında da, Nijerya'da yayınlanan Premium Times gazetesinin haberine göre, söz konusu silahlı çete 1 milyar naira (570 bin euro )fidye talep etti. Ancak Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'nun fidye ödemeyi reddettiği aktarılıyor.

Boko Haram terörü: Kaçırılan dört çocuğunu arıyor To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

dpa / ETO,ET

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