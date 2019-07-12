Nijerya’da 10 Türk denizci kaçırıldı

Bir kargo gemisinde görevli 10 Türk denizcinin Nijerya açıklarında gemiye saldıran silahlı korsanlar tarafından kaçırıldığı bildirildi.

Kadıoğlu Denizcilik'ten yapılan açıklamada, toplam 18 Türk vatandaşının bulunduğu gemiden sekiz denizcinin ise herhangi bir zarar görmeden çıkartıldığı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada Kamerun'dan demir alan Paksoy 1 adlı kargo gemisinin Gine Körfezi'nde saldırıya uğradığı bilgisi verildi. Kaçırılan denizcilerin kimlikleriyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı ve istihbarat birimlerinin yoğun şekilde çalıştığını söyledi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Kadıoğlu Denizcilik Operasyon Müdürü Numan Paksoy, gemiden kurtulanlarla iletişime geçtiklerini ve güvende olduklarını söyledi. "Kaçırılan kişilerle kontak kuramadıklarını" belriten Paksoy, "Kurtulan arkadaşlarımız ilk önce saklanmışlar. Saldırganlar yakaladıkları arkadaşları öldüreceklerini söyleyince onlar da saklandıkları yerden çıkmışlar. Kalan 10 kişi aralarından seçilmiş ve diğerleri salıverilmiş. Arkadaşlarımızın en kısa sürede kurtarıp ülkeye getirilmesi için bakanlıklarımız çaba sarf ediyor" dedi.

Olayla ilgili Dışişleri Bakanlığı da internet sayfasından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Douala Limanı'ndan (Kamerun) Abidjan'a (Fildişi Sahili) gitmekte olan Türk bandıralı bir kargo gemisi 13 Temmuz akşamı Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğramıştır. Saldırı sonucu, Türk vatandaşı olan gemi mürettebatının bir bölümü korsanlar tarafından kaçırılmıştır. Korsanların terk ettikleri gemi Tema Limanına (Gana) çekilmiş olup, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılmalarını teminen Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" denildi.

rtr,AA/SÖ,GA

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