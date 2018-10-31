Nijerya'da çöken okulda sekiz kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta içinde ilkokul bulunan bir bina çöktü. Üç katlı binanın en üst katında bulunan ilkokulda 100 kadar çocuk mahsur kaldı. Şu ana kadar 37 kişi sağ olarak kurtarılırken, sekiz kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü İbrahim Farinloye kurtarılan ve hayatını kaybeden kişilerin kaçının çocuk olduğuna dair bir açıklamada bulunmadı.

Binanın çökmesiyle birlikte enkazdaki çalışmalara katılan birçok kişi mahsur kalan çocukların çıkarılması için çaba gösteriyor. Kurtarma çalışmaları gece de devam edecek.

Kentin büyük bir bölümünü oluşturan adanın Ita-faji bölgesinde bulunan okulda 100 kadar öğrenciye eğitim verildiği tahmin ediliyor.

IMF verilerine göre Nijerya'da altyapı konusunda yetersizlikler bulunuyor

Zayıf binalar

Yaklaşık 20 milyon nüfuslu Lagos'ta bina güvenliğindeki eksiklikler sık sık yaşanan çökme vakaları ile kendini gösteriyor.

2016 yılında ülkenin güneydoğusunda yaşanan benzer bir olayda çöken kilisede 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Aynı yıl yine Lagos'ta inşaat halindeki bir bina çökmüş ve 30 kişi enkaz altında yaşamını yitirmişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Nijerya'daki altyapı hizmetleri Sahra Altı Afrika ülkelerinin ortalamasını yaklaşık yarısı kadar. Bu oran gelişmekte olan ülkelere göre ise çok düşük.

DW,rtr,AP/ÇÖ,EC

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