Nijerya Türkiye’den gelenlere giriş yasağı getirdi

Türkiye, Hindistan ve Brezilya'daki vaka artışları üzerine Nijerya bu ülkelerden gelenlere ülkeye giriş yasağı uygulayacağını duyurdu.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Yütürme Kurulu tarafından yapılan açıklamada transit yolcuların bu yasaktan etkilenmeyeceği belirtildi.

Açıklamada "Nijerya'ya başka ülkelerden gelen Covid-19 vakalarının ülkede vakaları artırma riskini azaltmak adına bu önleyici adımlar gerekli görüldü" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre Hindistan 19 milyonu aşan vaka sayısı ile dünya genelinde vaka sayısı en yüksek ikinci ülke, Brezilya 14 milyondan fazla vaka sayısı ile üçüncü sırada yer alırken, Türkiye ise 4,8 milyon vaka sayısı ile beşinci sırada yer alıyor.

Hindistan'da 400 bine dayanan aşan günlük vaka sayısı nedeniyle ülkedeki sağlık sistemi çökme noktasına gelirken, günlük ölü sayısı da 3 bini aştı. Türkiye'de ise günlük vaka sayısı sün günlerde 30-40 bin arasında seyrediyor. Brezilya'da ise salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin saysı 400 bini aşarken, günlük vaka sayısı mart ayındaki rekor düzeylerden aşağı inse de halen yüksek seyrediyor.

Karantina getirildi

Geçtiğimiz 14 günde bu ülkelerden gelen Nijeryalıların ve bu ülkelerin vatandaşlarının Nijerya'ya girişlerinde hükümetin belirlediği bir tesiste bir hafta karantinaya alınacağı duyuruldu.

Nijerya'ya gelen tüm yolcuların son 72 saatte alınmış negatif Covid-19 testi ibraz etmesi isteniyor.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya‘da şu ana kadar salgında 165 binden fazla vaka tespit edildi ve 2 bin 63 kişi de yaşamını yitirdi.

AFP/SSB, HT

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