Nijerya Devlet Başkanı: Ne öldüm ne de klonlandım

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari hakkında çıkan öldüğüne veya yerine bir benzerinin geçtiğine dair söylentilere yanıt verdi. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi'ne katılmak üzere Polonya'nın Katowice kentinde bulunan Buhari, ölmediğini ve klonlanıp bir benzerinin kendi yerine geçmediğini söyledi.

Buhari sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, "Gerçekten ben olduğuma sizi temin ederim" dedi. Yakında 76'ıncı doğum gününü kutlayacağını söyleyen Buhari, kendisini son derece sağlıklı hissettiğini de sözlerine ekledi.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında Afrika'nın nüfusu en yoğun olan ülkelerinden biri olan Nijerya'nın liderinin öldüğü ve Sudan'dan bir benzerinin onun yerine geçtiği iddiaları yayılmıştı. Buhari'nin sağlık durumu bazı söylentilerin çıkmasına yol açmıştı. 2017 yılında tedavi için uzun süre İngiltere'de kalan Buhari'nin hastalığının ne olduğu ise açıklanmamıştı.

Buhari sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "birçok insan hastalığım sırasında ölmemi diledi" dedi. Buhari, öldüğüne dair söylentileri yayanları da "cahil" ve "inançsız" olarak nitelendirdi.

75 yaşındaki Buhari, gelecek yıl Şubat ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde ikinci dönem görev için aday olmayı planlıyor.

AFP,dpa/JD,GA

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