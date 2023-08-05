Nijer'e Batı Afrika ülkelerinden askeri müdahale planı

Batı Afrika Ekonomik Birliği ülkeleri, Nijer'e askeri müdahaleyi de içeren bir plan üzerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Batı Afrika Ekonomik Birliği'ne (ECOWAS) üye ülkelerin genelkurmay başkanlarının Cuma günü Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen toplantısı sonrası, "Nijer’e olası bir askeri operasyon planı üzerinde anlaşmaya varıldığı" açıklandı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) 30 Temmuz Pazar günü yaptığı açıklamada, Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleşen darbenin sonlandırılması ve görevinden alınan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u görevine iade etmesi için askeri cuntaya bir hafta süre vermişti.

Dün gerçekleşen toplantıda yapılan açıklamada, söz konusu askeri müdahalenin çerçevesinin belirlendiği belirtildi. Toplantı sonrası konuşan ECOWAS'ın Siyasi İşler, Barış ve Güvenlikten Sorumlu Komiseri Abdel-Fatau Musah, "Nihai bir müdahalede yer alacak tüm unsurlar üzerinde çalışıldı. Bunlar arasında 'ihtiyaç duyulan kaynaklar ve gücü nasıl ve ne zaman konuşlandıracağımız' da yer alıyor" ifadelerine yer verdi. Musah, "Diplomasinin işe yaramasını istiyoruz ve onlara (cuntaya) yaptıklarını tersine çevirmeleri için her türlü fırsatı verdiğimiz mesajının açıkça iletilmesini istiyoruz" dedi.

ECOWAS'tan bir heyet Perşembe günü Nijer'in başkenti Niamey'e ulaştı ancak heyetin planlandığı şekilde geceyi burada geçirmediği belirtildi. Bir heyet üyesi Cuma günü yaptığı açıklamada, Bazoum veya darbe lideri Abdourahamane Tiani ile görüşmediklerini söyledi.

Bölgesel güç Nijerya, ECOWAS'ın dönem başkanlığını yapıyor. Devlet Başkanı Bola Tinubu, krizi dostane bir şekilde çözmek için "gereken her şeyi yapacaklarını", askeri müdahalenin son çare olacağını belirtti.

ECOWAS, askeri cuntaya halihazırda ticari ve finansal yaptırımlar uygulamış, ana elektrik tedarikçisi Nijerya, elektrik tedarikini durdurmuştu. Askeri cunta ise, "güce güçle karşılık vereceği" konusunda uyarıda bulundu.

Son yıllarda Sahel'deki varlığını artıran Rusya ise, yabancı müdahalenin krizi çözmeyeceğini belirtti.

Ne olmuştu?

Batı Afrika ülkesi Nijer'de ordu, 26 Temmuz'da yönetime el koymuş ve demokratik seçimle iş başında olan Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'u gözaltına almıştı. Vatanı Koruma Ulusal Konseyi adlı askeri cuntanın başkanı General Abdourahamane Tiani ülkenin yeni lideri olurken, darbeciler anayasayı mülga ederek anayasal kurumları feshetmişti.

Eski bir Fransız sömürgesi olan Nijer'de yönetime el koyan askeri cunta Cuma günü, Fransa ile askeri iş birliğini sona erdirdiğini açıklamıştı.

AFP / AI, HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?