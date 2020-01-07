 Nijer′deki asker üs saldırısında ölü sayısı artıyor | DÜNYA | DW | 13.01.2020

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DÜNYA

Nijer'deki asker üs saldırısında ölü sayısı artıyor

Nijer'de Perşembe günü askeri üsse düzenlenen terör saldırısında ölenlerin sayısı 166'ya çıktı. Saldırıda 89 asker ile radikal İslamcı olduğu tahmin edilen 77 kişinin öldüğü belirtildi.

Nijer'de ordu teyakkuz halinde

Nijer'de ordu teyakkuz halinde

Batı Afrika ülkesi Nijer'de geçen Perşembe günü bir askeri üsse düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı artıyor.

Nijer hükümet yetkilileri, radikal İslamcılar tarafından gerçekleştirildiği açıklanan saldırıda 166 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada saldırı sonucunda ölenlerin 89'unun asker, 77'sinin ise radikal İslamcı olduğu belirtildi. 

Nijerli yetkililer saldırıdan sonra yapıtıkları açıklamada ölü sayısını 90 olarak aktarmıştı.

Ülkede bugünden itibaren üç gün yas ilan edildi.

Almanya Başbakan Angela Merkel, saldırıdan sonra yaptığı açıklamada, Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou ve Nijer halkına başsağlığı diledi. Merkel, Almanya'nın Nijer'deki terörizmle mücadeleyi desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Mahamadou, bugün Fransa'nın güneyindeki Pau kentinde düzenlenen Sahel bölgesi terörle mücadele zirvesine katılıyor.

Senegal, Çad, Burkina Faso, Mali, Nijerya, Moritanya, Eritre ile Nijer'in içinde yer aldığı Sahel bölgesi terör ve kuraklık tehdidi altında bulunuyor. Bölgede Fransa 5 bin civarında asker bulunduruyor.

epd/TY,HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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