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PolitikaNijer

Nijer'de darbeciler yeni hükümetin kurulduğunu duyurdu

2 saat önce

Gerilimin tırmandığı Nijer'de darbeciler yeni hükümetin kurulduğunu açıkladı. Ecowas ise krizin çözümü için Nijerya'da toplandı.

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Nijer'de askerler yönetime el koydu
Nijer'de askerler yönetime el koyduFotoğraf: Balima Boureima/REUTERS

Batı Afrika Ekonomik Topluluğu'nun (Ecowas) Nijerya'nın başkenti Abuja'da bugün düzenlediği zirveden kısa bir süre önce Nijer'de darbeciler yeni bir hükümetin iş başına getirildiğini duyurdu. Sivil ve askerlerden oluşan kabinede 20 üye yer alıyor. Nijer ordusu Pazartesi günü ekonomist ve eski Maliye Bakanı Ali Mahaman Lamine Zeine'yi başbakan olarak atadığını ilan etmişti. Perşembe günü devlet televizyonunda okunan açıklamaya göre, iktidardaki Anavatanı Koruma Ulusal Konseyi'nden (CNSP) General Salifou Mody Savunma Bakanı, Mohamed Toumba ise İçişleri Bakanı olarak kabinede yer alacak.

Ecowas'ın Nijerya'da düzenlediği zirvede, Nijer'de anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi için olası bir askeri müdahale konusu ele alınıyor. Nijer'de darbecilerin yönetime el koymaları üzerine demokrasiye dönüş için yürütülen diplomatik çabalar şimdiye kadar başarısızlıkla sonuçlandı.

General Mohamed Toumba İçişleri Bakanı olarak kabinede yer alacak.
General Mohamed Toumba İçişleri Bakanı olarak kabinede yer alacak.Fotoğraf: Balima Boureima/AA/picture alliance

Ecowas'tan darbecilere askeri müdahale tehdidi

Ecowas, Temmuz sonunda Nijer'de hükümeti deviren darbecilere, Devlet Başkanı Bazoum'un görevine iade edilmesi için geçtiğimiz Pazar gününe kadar süre tanımış, demokrasiye dönülmemesi halinde askeri müdahale yapılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Ancak tanınan süre içerisinde Ecowas'ın çağrısına olumlu yanıt verilmemiş, üstelik uluslararası bir müzakere heyetinin ülkeye girişleri de engellenmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres, devrik Devlet Başkanı Bazoum ve ailesinin bulunduğu koşullarla ilgili endişeli olduğunu dile getirirken, CNN televizyonu darbecilerin Bazoum'u tamamen tecrit altında tuttuğunu ve sadece temel gereksinimlerinin karşılandığını duyurdu.

AFP/TY,SÖ

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