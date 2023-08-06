Nijer: Askeri cuntaya tanınan süre doluyor

Nijer'de Batı Afrika Ekonomik Birliği'nin (ECOWAS) ültimatom verdiği askeri cunta üzerinde oluşan askeri müdahale baskısı artıyor. Darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un bir hafta içinde serbest bırakılıp göreve iade edilmesini isteyen, aksi takdirde askeri müdahaleye hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulunan ECOWAS'ın tanıdığı süre bugün doluyor.

Nijer'deki cunta rejimine ültimatom veren ECOWAS'a Fransa'dan da destek geldi. Fransa, ECOWAS'ın askeri cuntaya tanınan süre dolduktan sonra alacağı her türlü kararı "tereddütsüz" destekleyeceğini duyurdu. Fransa Dışişleri Bakanlığı, "Nijer'in geleceği ve tüm bölgenin istikrarı tehlikede" açıklamasında bulundu. Açıklama, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın dün Paris'te Nijer Başbakanı Ouhoumoudou Mahamadou ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldı.

Eski bir Fransız sömürgesi olan Nijer'de yönetime el koyan cunta, Cuma günüFransa ile askeri iş birliğini sona erdirdiğini açıklamıştı.

Başkent Niamey'de darbecilere destek veren Nijerliler Fotoğraf: Djibo Issifou/dpa/picture alliance

AFP haber ajansına konuşan Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu da Nijer'deki darbeyi, "Bu ülkenin çıkarlarına tamamen zıt bir muhakeme hatası" olarak nitelendirdi. Lecornu, "Bu askeri darbe, özellikle Mali gibi zayıf devletlerin durumundan faydalanan silahlı terörist grupların faaliyetlerinin arttığı Sahel'de terörle mücadeleyi zayıflatacaktır" dedi.

Lecornu, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak nitelendirdiği Nijer'in dış yardıma bağımlı olduğunu ve Bazum yeniden göreve getirilmezse bu desteğin çekilebileceğini belirtti. Cunta tarafından başkent Niamey'deki resmi konutunda tutulan Bazum'la irtibat hâlinde olduğunu söyleyen Nijer Başbakanı Mahamadou ise, 63 yaşındaki liderin güvenliğinin "ECOWAS'ın elinde" olduğunu dile getirdi.

Cezayir de askeri müdahaleye karşı çıktı

Komşu ülkeler Burkina Faso ve Mali, Nijer'de darbeyle iktidara gelen askeri cuntaya destek veriyor. 2020 yılından beri askeri cuntalarca yönetilen bu iki ülke, Nijer'e yapılacak bir askeri müdahaleyi kendilerine yönelik savaş ilanı sayacaklarını belirtmişti.

Niamey'de 3 Ağustos Bağımsızlık Günü'nde üzerinde Nijer, Mali, Gine ve Burkina Faso'daki cunta liderlerinin fotoğrafları olan bir tişört giyen gösterici, darbecilere desteğini ortaya koyuyor Fotoğraf: AFP

Nijer'e yönelik olası bir askeri müdahaleye bir başka komşu ülke Cezayir de karşı çıktı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Cumartesi akşamı bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Olası bir askeri müdahaleyi kategorik olarak reddediyoruz" ifadesini kullandı. Tebbun, böyle bir eylemin "Cezayir'e yönelik doğrudan tehdit" oluşturacağını söyledi. Nijer'le yaklaşık bin kilometrelik bir sınırı paylaştıklarını vurgulayan Tebbun, "Cezayir olmadan çözüm de olmayacak. İlk etkilenecek olan bizim halkımız" açıklamasında bulundu. "Askeri müdahaleyi tecrübe eden ülkeler bugün ne durumda?" diyen Cezayir Cumhurbaşkanı, Libya ve Suriye örneklerini hatırlattı.

ECOWAS, 30 Temmuz Pazar günü yaptığı açıklamada, Nijer'de 26 Temmuz'da gerçekleşen darbeyle iktidara gelen cuntaya, demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Bazoum'un yeniden göreve getirilmesi için bir hafta süre vermişti. Batı Afrika Ekonomik Birliği ülkeleri Cuma günü dönem başkanı Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleştirdikleri toplantıda ise Nijer'e askeri müdahaleyi de içeren bir plan üzerinde anlaşmaya varmıştı.Nijer'deki askeri cunta ise "güce güçle karşılık vereceğini" belirtiyor.

DW,AFP,rtr / CÖ,ET

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