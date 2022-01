New York’taki yangında 19 can kaybı

New York'ta bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti. Bronx bölgesinde 19 katlı bir apartmanda meydana gelen yangının bozuk bir elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

New York Belediye Başkanı Eric Adams yangının "uygun fiyatlı" daireler sunan Twin Parks North West'te yaşandığını teyit etti. "Bu, New York kenti için korkunç, acı verici bir an" diyen Adams "Sayılar korkunç" diye konuştu. Yangında dumandan 60'tan fazla kişinin etkilendiği ve 32 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Apartman sakinlerinin büyük çoğunluğunun Gambiya vatandaşı olduğu belirtiliyor.

New York İtfaiye Departmanı yetkilisi Daniel Nigro yangının önce binanın ikinci ve üçüncü katını etkisi altına aldığını söyledi. Yangının çıktığı dairenin kapısının açık olması nedeniyle dumanın tüm binaya yayıldığını söyleyen Nigro "İtfaiyeciler tüm katların merdiven boşluğunda nefes alamayan, kalbi durmuş kurbanlar buldu ve onları bu durumdan çıkarmaya çalıştı" dedi.

Nigro, itfaiye şeflerinin fiziksel kanıtlara ve apartman sakinlerinin ifadelerine dayanarak yangının portatif bir elektrikli ısıtıcıdan çıktığı sonucuna vardıklarını söyledi. Binanın dış cephesinde yangın merdivenlerinin olmadığına dikkat çeken Nigro "Sanıyorum bazıları dumanın yoğunluğundan kaçmayı başaramadı" dedi.

Nigro "En son bu kadar korkunç can kaybı 30 yıl önce yine Bronx'taki bir yangında meydana gelmişti" diye konuştu.

Yangını kontrol altına almak için 200'den fazla itfaiyecinin görev yaptığı ve bazı itfaiyecilerin oksijen tüplerinin müdahale sırasında boşaldığı belirtiliyor.

Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe