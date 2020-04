TSİ 21.47 New York'ta solunum cihazı alarmı

ABD'de koronavirüsten en ağır etkilenen New York eyaletinin Valisi Andrew Cuomo, önümüzdeki haftadan itibaren hastanelerdeki solunum cihazlarının hasta sayısına yetmeyebileceğini belirterek özel hastaneler ve diğer kuruluşların kullanmadıkları cihaz ve koruyucu malzemelere el konulacağını açıkladı. Vali Cuomo bunun için kararname yetkisini kullanacağını belirterek "Ekipman fazlasını ödünç aldığım için bana dava açmak isterlerse açsınlar. Ekipmanı geri verecek ya da tazmin edeceğiz" diye konuştu. New York'ta şimdiye kadar 2 bin 935 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. New York'taki hastanelerde 15 bin hastanın tedavi gördüğü bildiriliyor. ABD genelinde ise vaka sayısı 250 bine, can kaybı 6 bin 58'e yükseldi.

TSİ 21.22 Fransa'da bir günde en yüksek can kaybı

Fransa'da koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 588 kişi artarak 5 bin 91'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı, böylece bir günde en yüksek ölü sayısının kaydedildiğini bildirdi. Fransa'da ölü sayılarında sadece hastanelerde yaşamını yitirenler baz alınıyor. Huzurevlerinde hayatını kaybeden yaşlılar da eklendiğinde toplam ölü sayısının 6 bin 507'ye ulaştığı bildirildi.

TSİ 21.06 Almanya'da tüm çalışanlara maske dağıtılacak

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ülkedeki tüm çalışanlara maske sağlanacağını açıkladı. Altmaier "Bild" gazetesine yaptığı açıklamada "İsteyen her çalışanın bu tür bir maske takma imkanına sahip olabilmesi gerek" dedi. Almanya'nın şimdikinden çok daha büyük bir maske ihtiyacına hazırlıklı olması gerektiğini belirten Ekonomi Bakanı, Güney Kore'nin çok erken aşamada maske takılmasını sağladığını ve bunun işe yaradığının açıkça görüldüğünü söyledi.

TSİ 20.34 Bulgaristan'da OHAL 13 Nisan'a kadar uzatıldı

Bulgaristan parlamentosu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hali bir ay daha uzattı. Parlamento, OHAL'in 13 Nisan'a kadar uzatılmasını onayladı. Ülkede şimdiye kadar 485 kişiye koronavirüs teşhisi konurken 14 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TSİ 19.19 İtalya'da salgın hız kesti

İtalya'da yeni koronavirüs vakalarının sayısı beşinci gününde de sabit seviyede kaldı. Sivil Savunma Kurumu'nun açıkladığı verilere göre vaka sayısı 4 bin 585 artarak 119 bin 827'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 766 kişilik artışla 14 bin 681'e ulaştı. ABD'den sonra en fazla can kaybının kaydedildiği İtalya'da hükümet, salgının doruk noktasının geride kalmasıyla vaka sayısının düşüşe geçmesini umuyor.

TSİ 18.18 Yunan bandıralı gemide 65 Türk'e koronavirüs teşhisi

Yunanistan'ın Pire Limanı'nda 21 Mart'tan bu yana bekletilen Yunan bandıralı "Elefterios Venizelos" yolcu gemisinde bulunan 65 Türk yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. DHA'nın haberine göre gemide Cadiz limanında çalışmak üzere İspanya'ya gitmek isteyen 152 Türk işçi bulunuyordu. Yirmi mürettebatta koronavirüs çıkması nedeniyle İspanya'ya girişine izin verilmeyen geminin önce Türkiye'ye, Türk karasularına da sokulmayınca Yunanistan'a döndüğü ve 21 Mart'tan beri Pire Limanı'nda bekletildiği belirtiliyor. Gemide toplam 383 yolcu bulunduğu bildirildi.

TSİ 17.44 ABD'ye korsanlık suçlaması

Berlin eyaleti İçişleri Senatörü Andreas Geisel, eyaletin sipariş verdiği FFP-2 tipi profesyonel koruyucu maskelere Bangkok'ta el konduğunu bildirdi. Geisel, 200 bin maskenin ABD'li bir üreticiden sipariş edildiğini belirterek maskelere el konmasının "ABD yönetiminin maskelere yönelik ihracat yasağı ile bağlantılı olduğunu" düşündüklerini söyledi. Senatör Geisel, "Bunu bir modern korsanlık eylemi olarak görüyoruz" dedi.

TSİ 17.42 İspanya'da vaka sayısı İtalya'yı geçti

Teyitli koronavirüs vaka sayısında İspanya İtalya'yı geride bırakarak ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka görülen ikinci ülke oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 117 bin 710'a, hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi. Diğer yandan İspanya'da ölü sayısının ilk kez bir önceki güne göre düşüş kaydettiği bildirildi. Bir önceki gün 950 olan ölü sayısı bugün 932 olarak kaydedildi.

TSİ 16.44 Suudi Arabistan'dan işsizliğe karşı 2,4 milyar dolarlık güvence

Suudi Arabistan yönetimi, özel sektörde işten çıkarmaların önüne geçmek için 2 milyar 400 milyon dolarlık bir program açıkladı. Kral Selman'ın talimatıyla işveren, bir Suudi vatandaşını işten çıkarmak yerine maaşının yüzde 60'ının üç aylığına sosyal sigortalar tarafından ödenmesini talep edebilecek.

TSİ 16.17 Rusya nakliye uçuşlarını durduruyor

Rusya'nın ülke dışındaki Rusları geri getirme operasyonlarını geceyarısından itibaren durduracağı bildirildi. Interfax ajansında yayınlanan haberde nakliye uçuşlarının durduruluş sebebiyle ilgili bilgi verilmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada yurt dışındaki 25 bin Rus'un evlerine dönebilmek için yardım istediğini açıklamıştı.

TSİ 15.14 Ford'da üretime verilen ara 4 Mayıs'a kadar uzatıldı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Ford, Avrupa'da üretime verilen aranın 4 Mayıs'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ford Avrupa Direktörü Stuart Rowley, önümüzdeki ay durumun daha iyileşmesini umduklarını ve hükümetlerin direktifleri doğrultusunda hareket edeceklerini bildirdi. Ford Mart ayı ortasında Almanya'da Köln ve Saarlouis, İspanya'da Valencia ve Romanya'daki Craiova tesislerinde üretime ara verdiğini duyurmuş, ardından Britanya'daki iki üretim tesisinde de üretim durdurulmuştu.

TSİ 14.50 Britanya'da vaka sayısı 3 bin 605'e yükseldi

Britanya'da koronavirüs vaka sayısı bir günde 684 artarak 3 bin 605'e yükseldi. Kraliçe Elizabeth'in Pazar günü televizyondan ulusa sesleniş konuşması yapacağı bildirildi. Ülkede koronavirüs vakalarında doruk noktasına Pazar günü ulaşılması bekleniyor.

TSİ 14.05 Johnson karantinayı sürdürüyor

Geçen Cuma günü koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın karantinasının sürdüğü bildirildi. Johnson yayınladığı görüntülü mesajda kendisini daha iyi hissettiğini, ancak ateş gibi semptomların hafif bir şekilde devam ettiğini, bu nedenle karantinada kalmayı sürdüreceğini açıkladı.

TSİ 13.11 - İspanya’da bir günde 932 kişi hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınının en etkili olduğu ülkelerden İspanya’da, son 24 saat içinde 932 kişi daha hayatını kaybetti. İspanyol yetkililer perşembe günü de 950 kişinin aynı süre zarfında öldüğünü duyurmuştu. Bu veriler ışığında İspanya’da korona krizinin başlamasından bu yana ilk kez, bir günde ölen hasta sayısında, bir önceki güne düşüş yaşanmış oldu. Ülkedeki tescilli vaka sayısı ise 117 bin 710.

TSİ 12.53 - Londra’da korona hastanesi açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’da, koronavirüsün sebebiyet verdiği akciğer hastalığı COVİD-19’dan muzdarip kişilerin tedavisi için, kentin Docklands semtindeki kongre merkezinin içine inşa edilen hastane iki haftalık çalışmaların ardından bugün açıldı. İlk etapta 500 hastanın aynı anda tedavi edilebileceği hastanenin kapasitesinin kısa zaman içinde 4 bine çıkarılması planlanıyor. İngiltere hükümeti ülke çapında, sadece COVİD-19 hastalarına hizmet verecek beş hastane daha oluşturacak.

TSİ 12.36 - Merkel yeniden ofisinde

Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya Başbakanı Angela Merkel‘in 14 günlük ev karantinasının ardından bugün yeniden başbakanlığa gelerek, çalışmalarını ofisinden yürütmeye başladığını bildirdi. Merkel, koronovirüs testelerinin negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı olarak ev karantinasında kalmayı tercih etmişti.

TSİ 11.04 - TFF: Ligler en erken Haziran ayında oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19 Mart’ta koronavirüs salgınına karşı önlem amacı ile durdurulan liglerin en erken Haziran ayı başında yeniden oynanmaya başlanabileceğini duyurdu. TFF’nin ilgili açıklamasında, "Takımlarımızın hazırlık süreci de göz önünde bulundurulduğunda liglerimiz en erken Haziran ayı başında oynanabilecektir" denildi. Açıklamada ayrıca liglerin nasıl devam edeceği ile ilgili 10 ayrı seçenekli senaryo plan ve programın hazır olduğu bildirildi.

TSİ 10.19 - ABD’de tarihi ekonomik çöküş endişesi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) en büyük yatırım bankalarından Morgan Stanley, ABD ekonomisinin korona krizi nedeni ile, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük düşüşü yaşayacağını öne sürdü. Bankanın yaptığı analizlere göre Amerikan gayri safi yurtiçi hasılasında (GSYH), 2020 sonunda yüzde 5,5 oranında düşüş kaydedilecek. Nisan ayında başlayan senenin ikinci çeyreğinde ise bu düşüşün yüzde 38 olması bekleniyor. Morgan Stanley raporunda, ülkedeki işsizliğin de ilkbahar döneminde yüzde 15,7’ye tırmanacağı öngörüsünde bulunuluyor.

TSİ 09.08 - Korona krizi karbondioksit emisyonunu düşürüyor mu?

Karbondioksit emisyonu konusunda, küresel çapta dikkate alınan analizler hazırlayan, "Global Carbon Projects" adlı organizasyonun yöneticisi Rob Jackson, koronavirüs krizinin karbondioksit emisyonuna olumlu etki edeceğini ifade etti. Jackson, sene sonunda söz konusu emisyonda, geçen yıla oranla yüzde beş oranında bir düşüşün kendini şaşırtmayacağını belirtti. Son 50 yılda yaşanan, Sovyetler Birliği’nin çöküşü, petrol ve finans krizleri gibi olaylardan hiçbirinin, karbondioksit salınımına korona krizi kadar etki etmediğini belirten Rob Jackson, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük düşüşün bu sene kaydedilebileceğini öne sürdü. Karbondioksit emisyonundaki son düşüş, küresel finans krizinin yaşandığı 2008 yılında kayıtlara geçmiş ve bu düşüş yüzde 1,4 oranında olmuştu.

TSİ 08.52 – EPDK elektrik ve doğal gaz sayaçlarını üç ay okumayacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), koronavirüs salgını sebebiyle elektrik ve doğal gaz sayaçlarını önümüzdeki üç ay boyunca okumama kararı aldı. Bu üç ay içinde abonelere, geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun daha iyi bir şekilde sağlanabilmesi için yeni bir düzenleme yapan EPDK’nin bu uygulaması,

karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak.

TSİ 07.35 - Almanya’da ölü sayısı bini geçti

Robert Koch Enstitüsü‘nün koronavirüs salgını ile ilgili açıkladığı son rakamlara göre Almanya’da, koronavirüsün yol açtığı solunum yolları ve akciğer hastalığı COVİD 19’dan ölenlerin sayısı, bir önceki güne göre 145 kişi artarak 1017’ye yükseldi. Vaka sayısının ise son 24 saatte, Almanya çapında 6 bin 174 artarak 79 bin 696’ya çıktığı bildirildi.

TSİ 05.44 - Çin’in Vuhan kentinde 31 yeni koronavirüs vakası

Çin Halk Cumhuriyeti’nin ulusal sağlık kurumu, koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı kent olan Vuhan’da 31 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada ayrıca dört kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Çin’de toplam vaka sayısı 81 bin 620’ye, bu virüsün neden olduğu COVİD-19 akciğer hastalığından ölenlerin sayısı da 3 bin 322’ye yükseldi.

TSİ 03.42 - Rusya'dan ABD'ye bir uçak dolusu tıbbi malzeme

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Trump hükümetinin üst düzey bir temsilcisi, Rusya'nın koronavirüs ile mücadele için gönderdiği tıbbi malzemelerin ücretinin ödeneceğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rusya ABD'ye, 60 ton ağırlığında tıbbi malzeme göndermiş, aralarında solunum cihazları ve koruyucu maskelerin yanı sıra pek çok farklı malzemenin bulunduğu paketin hibe mi olduğu, yoksa ücreti karşılığında mı gönderildiği konusunda da bir süre belirsizlik yaşanmıştı. Başkan Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, söz konusu sevkiyatı teslim almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

