 New York′ta sel felaketi can aldı | DÜNYA | DW | 02.09.2021

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DÜNYA

New York'ta sel felaketi can aldı

Ida kasırgası New York'ta aşırı yağış ve sellere neden oldu. New York ve çevresinde en az dokuz kişinin hayatını yitirdiği bildirildi.

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Louisana'da can kaybı ve ağır hasara neden olan Ida kasırgası New York'ta aşırı yağış ve sele yol açtı. Amerikan medyası New York ve çevresinde en az dokuz kişinin öldüğünü duyurdu ancak ölümlerin doğrudan selle bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor. CNN Televizyonu ölümlerin kötü hava şartlarıyla bağlantılı olduğunu duyururken, New York Times, ölümlerin nedeninin henüz açıklığa kavuşturulmadığını yazdı. Ölenlerin Queens ve Brooklyn'den olduğu, yaşlarının 2-66 arasında değiştiği bilgisi verildi. 

USA Hurricane Ida Wirbelsturm New York

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio acil durum ilan etti. Belediye Başkanı Blasio Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece kent genelinde rekor düzeydeki yağmur, şiddetli sel ve tüm yollarda oluşan tehlikeli koşullar nedeniyle tarihi bir hava olayı yaşıyoruz" dedi. Belediye Başkanı vatandaşlardan sokağa çıkmamalarını isteyerek bu sayede kurtarma ekiplerinin işini kolaylaştırma çağrısı yaptı.

New York'ta bazı caddeler ve evler yer yer bir metre suyun altında kaldı. Metro ulaşımı felç oldu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda aşırı yağışla sokakların adeta bir nehri andırdığı, sel sularının metro istasyonlarına doğru aktığı görüldü. New York Belediyesi sel nedeniyle seyahatleri yasakladı. Acil durum ve yardımlarda görev yapmayan bütün araçların New York sokakları ve otobanların uzak durması istendi. 

Metro istasyonlarını su bastı

Metro istasyonlarını su bastı

Manhattan'daki Central Park'da yağmurun bir saat içinde 8 santimetreye ulaştığı bildirildi. Newark Liberty Havalimanı'nda uçuşlar durdurulurken, John F. Kennedy Havalimanı'nda ise uçuşlar gecikmeli olarak yapılabiliyor.

Birçok kişi metro istasyonları ya da binalarda mahsur kaldı

Birçok kişi metro istasyonları ya da binalarda mahsur kaldı

New York gibi New Jersey de yağışlardan olumsuz etkilendi. Acil durumun ilan edildiği New Jersey'nin Belediye Başkanı Hector Lora de Mullica CNN Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yaşlı bir vatandaşın aşırı yağışlara otomobilinde yakalanarak yaşamını yitirdiğini belirtti. Aynı otomobildeki iki kişinin ise itfaiye tarafından kurtarıldığını söyledi. Medyada yer alan haberlere göre kasırganın etkili olduğu New Jersey'de birçok ev de zarar gördü.

New Jersey Valisi Phil Murphy vatandaşlara yardım sözü verdi. Kasırganın ciddi elektrik kesintilerine neden olduğunu söyleyen vali halihazırda 80 bin hanenin elektriksiz olduğunu ifade etti.

dpa, AFP / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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