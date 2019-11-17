 New York′ta Hanuka kutlamaları sırasında bıçaklı saldırı | DÜNYA | DW | 29.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

New York'ta Hanuka kutlamaları sırasında bıçaklı saldırı

New York’ta Yahudilerin Hanuka kutlamaları sırasında bir sinagog yakınlarında düzenlenen bıçaklı saldırıda beş kişi yaralandı.

default

New York'a 40 kilometre uzaklıktaki Monsey'de Yahudi bayramı Hannuka sırasında saldırı düzenlendi. Medyada yer alan haberlere göre saldırgan bıçakla sinagog yakınlarında oturan hahamın evine girdi.

New York Times gazetesi görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, saldırganın evdekilere saldırdığını ve beş kişiyi yaraladığını yazdı. CBS televizyonu saldırganın kurbanları pala ile yaraladığını duyurdu. Görgü tanıklarından 65 yaşındaki Aron Kohn New York Times'a yaptığı açıklamada, saldırganın bıçağının uzun bir süpürge sapı kadar olduğunu söyleyerek, "Sağ kalmak için dua ettim" dedi.

Olay yerinden kaçan saldırganın daha sonra sinagoga girmeye çalıştığı ama başaramadığı belirtildi. Polis saldırganın gece yarısı yakalandığını açıkladı. Ortodoks-Yahudi Halkla İlişkiler Konseyi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaralananların hastaneye kaldırıldığını belirtti. CNN televizyonuna göre yaralılardan ikisinin durumu ağır.

New York Başsavcısı Letitia James, saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, böylesine nefret suçlarına sıfır hoşgörü gösterileceğini belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de saldırıyı "korkunç" diye nitelendirerek, Yahudi düşmanlığı musibetinin üzerine birlikte gidilmesi çağrısı yaptı.

ABD medyasına göre bölgede son günlerde çok sayıda Yahudi düşmanı saldırı düzenlendi.

dpa, KNA / HT, BW

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Yahudilerden ırkçı partilere yasak talebi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dünya Yahudi Kongresi’nin Theodor-Herzl Ödülü'ne layık görüldü. Kongre Başkanı törende, Almanya’da Neonazi ideolojisini destekleyen partilere yasak talebinde bulundu. (28.10.2019)  

Araştırma: Her dört Alman vatandaşından biri Yahudi düşmanı

Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre vatandaşların dörtte biri Yahudi düşmanı (antisemitik) görüşlere sahip. (24.10.2019)  

Almanya'da sinagoga aşırı sağcı saldırı şoku

Almanya’nın Halle kentinde iki kişiyi öldüren, ardından ayin düzenlenen bir sinagoga girmeye çalışan ancak başarılı olamayan zanlının, saldırıdan önce aşırı sağ içerikli bir video yayınladığı belirlendi. (09.10.2019)  

Benzer içerik

China und die Uiguren

Çin'in Sincan'daki politikalarını içeren belgeler yayımlandı 17.11.2019

New York Times Çin yönetimine ait, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki azınlıklara uygulanacak politikaları içeren resmi belgeleri yayımladı. Belgelere göre Devlet Başkanı Şi, "merhamet göstermeyin" ifadesini kullanıyor.

New York Präsident Trump

Trump'tan New York Times'a "ihanet" suçlaması 16.06.2019

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Rus elektrik şebekelerine siber saldırı amaçlı yazılım yüklediğini yazan New York Times gazetesini "sanal ihanetle" suçladı.

Deutschland Verleihung des Theodor-Herzl-Preises an Merkel

Yahudilerden ırkçı partilere yasak talebi 28.10.2019

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Dünya Yahudi Kongresi’nin Theodor-Herzl Ödülü'ne layık görüldü. Kongre Başkanı törende, Almanya’da Neonazi ideolojisini destekleyen partilere yasak talebinde bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hong Kong'da sular durulmuyor

Hong Kong'da özerk yönetim karşıtı protesto eylemlerinde en az 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir çocuk da var.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  