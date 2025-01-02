New York'ta gece kulübünün önünde silahlı saldırı

ABD'nin New York kentinde bir gece kulübünden çıkan kalabalığın üzerine ateş açıldı. 11 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

ABD'nin New York kentinde Queens bölgesinde bir gece kulübünün önündeki insanların üzerine ateş açılması sonucu en az 11 kişi yaralandı.

Voice of America'nın (VoA) haberine göre saldırı, Queens'in yoğunlukla göçmenlerin yaşadığı Jamaica bölgesinde meydana geldi. Amazura isimli yaklaşık 4 bin kişi kapasiteli büyük bir gece kulübünün önünde saat 23.20 sularında silah sesleri duyuldu.

New York Post adlı haber portalı ise emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, silahlı bir kişinin gece kulübünden çıkan kalabalığa ateş açtığını yazdı.

İlk belirlemelere göre olayda en az 11 kişinin yaralandığı ancak yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Gece kulübü boşaltılırken, New York polisi olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırının nedeni ise soruşturuluyor.

DW / TY,MUH

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