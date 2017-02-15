 New York ve çevresinde selde ölenlerin sayısı 44′e yükseldi | DÜNYA | DW | 03.09.2021

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DÜNYA

New York ve çevresinde selde ölenlerin sayısı 44'e yükseldi

Ida kasırgası nedeniyle New York ve çevresinde meydana gelen sel felaketinde ölenlerin sayısı 44'e yükseldi. On binlerce haneye elektrik verilemiyor.

New York'ta bazı caddeler sular altında kaldı

New York'ta bazı caddeler sular altında kaldı

Ida kasırgası nedeniyle New York ve çevresinde meydana  gelen sel felaketi ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 44'e yükseldi.

Polisin verdiği bilgiye göre New York kentinde 13 kişi bodrum katlarını su basması nedeniyle yaşamını yitirdi. Ölenlerin yaş aralığı 2-86 olarak açıklandı.

New York

New York

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio Twitter hesabından New York'ta 13 kişinin yaşamını yitirdiğini "üzülerek bildirdiğini" söyleyerek, "Bu, kentimiz için trajik bir kayıp" ifadesini kullandı.

New York'ta kurtarma ekipleri çalışmalarını gece de sürdürdü. Birçok cadde aşırı yağışlar nedeniyle kısa süre içinde göle döndü. Suların metro istasyonlarına adeta nehir gibi aktığı belirtildi. Central Park'ta yağmur sularının bir saatte 8 santimetreye ulaştığı kaydedildi. New York'taki havalimanlarında kötü hava şartları yüzünden yüzlerce uçuşu iptal etti. Ida kasırgası nedeniyle New York ve New Jersey'de acil durum ilan edildi.

New York

New York

New Jersey de mağdur

Komşu New Jersey Eyaleti'nde ise 23 kişinin seller yüzünden yaşamını yitirdiği belirtildi. New Jersey Valisi Phil Murphy birçok kişinin şiddetli yağışlara hazırlıksız biçimde otomobilinde yakalandığını açıkladı.

New Jersey'deki Lincoln Park

New Jersey'deki Lincoln Park

Connecticut Eyaleti'nde selin bir polisin, Pennsylvania Eyaleti'nde ise dört vatandaşın ölümüne neden olduğu açıklandı.

Yetkililer Pennsylvania'da 38 bin, New Jersey'de 24 bin, New York'ta ise 12 bin haneye elektrik verilemediğini açıkladı. 

Biden Louisiana Eyaleti'ni ziyaret ediyor

ABD Başkanı Joe Biden bugün Ida'nın New York öncesinde ağır hasar verdiği Lousiana Eyaleti'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi alacak. Biden Ida kasırgası ve Kaliforniya eyaletindeki yangınlar nedeniyle yaptığı açıklamada, "Daha hazırlıklı olmak zorundayız. Alt yapı buna uygun hale getirilmek zorunda" diye konuşmuştu.

Ida kasırgası New Orleans'ta ağır hasara yol açmıştı

Ida kasırgası New Orleans'ta ağır hasara yol açmıştı

Biden kongreye ilgili yasaların hazırlanması çağrısı yapmıştı. 

ABD'deki felaketin ardından bu durumun iklim değişikliği ile bağlantısı da tartışılıyor. Demokrat Partili senatör Chuck Schumer, "Küresel ısınma geliyor ve giderek daha kötü bir hal alıyor. Bu nedenle buna karşı birşey yapmalıyız" diye konuştu.

 

AFP, rtr, dpa / HT,JD

© Deutsche Welle Türkçe

     

 

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