 New York Times: Trump yıllarca vergi ödemedi | DÜNYA | DW | 28.09.2020

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DÜNYA

New York Times: Trump yıllarca vergi ödemedi

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın yıllarca vergi ödemediğini öne sürdü. Habere göre, Trump başkan seçildiği yıl ise sadece 750 dolar gelir vergisi ödedi.

USA PK Donald Trump (Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerini inceledi. Gazetenin 20 yılı aşkın bir dönemi mercek altına aldığı haberine göre Trump, ABD başkanı seçildiği yıl olan 2016'da ve görevdeki ilk yılı 2017'de sadece 750 dolar gelir vergisi ödedi.

Gazete haberinde, ABD Başkanı'nın son 15 yılın 10'unda ise şirketinin giderlerinin gelirlerinden yüksek olduğu gerekçesiyle hiç vergi ödemediğini öne sürdü.

İddiaları geri çeviren Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetenin haberini "tamamıyla yanlış" ve "uydurma" olarak nitelendirdi.

Trump'ın vergi beyannameleri 2016 yılından bu yana seçim kampanyalarında gündeme gelen bir konu. Trump, 1969-1974 yılları arasında ABD başkanı olan Richard Rixon'dan bu yana vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamayan ilk başkan.

Trump'ın mali bilgilerini kamuoyu ile paylaşmayı reddetmesi hakkında çeşitli spekülasyonların gündeme gelmesine neden oluyor.

AFP,Reuters/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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