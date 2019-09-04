 New York Times: ABD Suriye’ye 150 asker gönderecek | DÜNYA | DW | 13.09.2019

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DÜNYA

New York Times: ABD Suriye’ye 150 asker gönderecek

Gazete, ABD’nin Suriye’nin kuzeyine kara devriye görevi için 150 asker daha göndermeye hazırlandığını iddia etti. Habere göre, ABD Türkiye’nin güvenli bölgeye sığınmacıların yerleştirilmesi planlarına ise karşı.

Suriye'deki ABD birlikleri ( 2018-Arşiv görüntüsü)

Suriye'deki ABD birlikleri ( 2018-Arşiv görüntüsü)

New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın Suriye’nin kuzeydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte kara devriye görevinde bulunması için 150 asker göndermeye hazırlandığını yazdı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin Fırat’ın doğusunda attığını söylediği adımların "kozmetik adımlar" olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ABD için "sözde müttefik" ifadesini kullandı. (10.09.2019)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölge için ABD’ye ay sonuna kadar süre verdi. Ancak Prof. Dr. Uzgel’e göre İdlib, Fırat’ın doğusundan daha kritik bir öneme sahip çünkü Türk askerinin burada rehin kalma riski var. (10.09.2019)

Haberde, bölgeye yeni birliklerin gönderilmesi, ABD'nin Suriye'de YPG'ye destek vermesi nedeniyle NATO müttefiki Türkiye ile yaşanan gerilimin azaltılması yönünde son haftalarda atılan askeri ve diplomatik adımların bir parçası olduğu belirtildi.

Ayıca, böylelikle Başkan Donald Trump’ın geçen yıl Aralık ayında Suriye'den asker çekilmesi yönündeki talimatının geçici olarak askıya alındığına dikkat çekildi. ABD'nin Suriye’de halen yaklaşık bin askeri bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ağustos ayının başında "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarıyla başlattığımız süreci, inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz" sözleri ile Suriye'nin kuzeyine yeni bir operasyon düzenleneceği sinyali vermişti.

New York Times'ın haberinde, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda Kürtlere karşı bir operasyon düzenleme "tehdidinde bulunduğu" belirtildi. Haberde, ABD'nin bu operasyonu engellemek istediğine işaret edilerek, Pentagon'un Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde keşif uçuşları ve devriye görevine başladığı hatırlatıldı.

Türkiye ile ABD Ağustos ayı sonunda Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması için mutabakata varmıştı. Güvenli bölge için oluşturulan Birleşik Müşterek Harekât Merkezi de Ağustos ayı sonunda faaliyetlere başlamıştı.

Güvenli bölgeye sığınmacıların yerleştirilmesi planları

Habere göre, uzun zamandan beri Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasını isteyen Türkiye'nin bu bölgeye savaştan kaçan Suriyelileri yerleştirme planları ise Pentagon'un eleştirilerine neden oldu.

New York Times’a konuşan Pentagon Sözcüsü Sean Robertson, "ABD sığınmacıların güç kullanılarak veya zorla başka bir yere yerleştirilmesine karşı" dedi. Robertson, koşullar uygun olduğu zaman, herkesin kendi istediği yere gönüllü olarak gideceğini de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Suriyeli kardeşlerimizden en az 1 milyonunu 450 kilometrelik sınır hattı boyunca oluşturacağımız güvenli bölgede iskân etmektir" demişti.

DW/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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