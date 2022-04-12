  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
SuçAmerika Birleşik Devletleri

New York metrosunda silahlı saldırı: 13 yaralı

1 saat önce

ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde bir metro istasyonunda silahlı saldırı meydana geldiği, saldırıda 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Olayın terör saldırısı olup olmadığı bilinmiyor.

https://www.dw.com/tr/new-york-metrosunda-silahl%C4%B1-sald%C4%B1r%C4%B1-13-yaral%C4%B1/a-61451631

ABD'deki yerel medya organlarının aktardığına göre, sabah saatlerinde New York kentindeki Brooklyn bölgesinde bir metro istasyonunda silahlı saldırı meydana geldi. Saldırının, Sunset Park’ta 36’ıncı caddede metro istasyonunda yerel saatle 08.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre saldırıda 13 kişi yaralandı. Olay yerinde patlayıcıların da tespit edildiği bildirildi.

Nwe York Times'ın haberine göre, polis gaz maskeli birini aramaya başladı. Manhattan Belediye Başkanı Mark Levine, şüphelinin kaçtığını belirterek herhangi bir bilgiye sahip olanların yetkililerle irtibata geçmesini istedi.

New York polisi, görevlilerin olay yerine gönderildiğini ve incelemelerin başladığını duyurdu. Polis, vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları uyarısında bulundu.

Olayın terör saldırısı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Rtr,dpa/BÖ,EC

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

New York metrosunda silahlı saldırı: 13 yaralı

Suç
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Türkiye’de yeniden Covid-19 tartışması

Türkiye’de yeniden Covid-19 tartışması

Sağlık
21 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Almanya'da her dört kişiden biri göç kökenli

Almanya'da her dört kişiden biri göç kökenli

Toplum
3 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Oligarkların gizli hesapları açığa çıktı

Oligarkların gizli hesapları açığa çıktı

Ekonomi
23 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön