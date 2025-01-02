New Orleans'ta IŞİD şüphesi: Acil durum ilan edildi

ABD'de Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde 15 kişinin öldüğü yılbaşı saldırısının ardından acil durum ilan edildi.

Louisiana Valisi Jeff Landry X hesabından yaptığı açıklamada, acil durum ilanının "halkın güvenliği sağlamak için gerekli ek desteğe erişme olanağı sağlayacağını" söyledi.

Saldırganla işbirliği yapmış olabilecek potansiyel kişilerin varlığına dair araştırma sürerken Vali Landry, "teröre boyun eğmediklerini" göstermek istediklerini, kentte işletmelerin normal çalışma düzenlerine döndüğünü söyledi:

"New Orleans'ta şu anda çok sayıda ziyaretçimiz var. Güvenlik birinci önceliğimiz. Misafirlerimiz ve tüm dünyaya Louisiana'nın radikal İslamcı teröristlere boyun eğmediğini göstermek istiyoruz. Restoranlarımız ve New Orleans'ın sunduğu tüm imkanlar açık."

Amerikan kolej futbolunun önemli karşılaşmalarından biri olan Sugar Bowl kapsamında kentte dün yapılması planlanan Georgia - Notre Dame maçı, saldırı nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Saldırgan hakkında ne biliniyor?

Güvenlik yetkilileri şüphelinin Teksas doğumlu 42 yaşındaki ABD vatandaşı Shamsud-Din Jabbar olduğunu, saldırıdan hemen sonra aracından inerek polise ateş açan Jabbar'ın karşı ateşle öldürüldüğünü açıkladı.

Yerel saatle 03:15'te kentin turistik caddesinde yılbaşı eğlencesi için toplanan kalabalığın arasına dalan Jabbar'ın saldırı sırasında kullandığı Ford marka kiralık beyaz kamyonetten IŞİD flaması ve ev yapımı iki patlayıcı çıktığı açıklandı.

FBI şüphelinin aracından IŞİD bayrağı çıktığını açıkladı Fotoğraf: Bonnie Cash/UPI Photo/IMAGO

ABD Başkanı Joe Biden şüphelinin internette "IŞİD'den ilham aldığını gösteren" videolar paylaştığını söyledi.

Amerikan basını Jabbar'ın 2007-2020 yılları arasında ABD ordusunda görev yaptığını yazdı. Orduda insan kaynakları ve bilgi teknolojileri uzmanı olarak çalışan Jabbar, 2009-2010 yıllarında Afganistan'da da görev yapmış.

FBI daha önce uyarmıştı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Gazze savaşının başından beri ABD'de bir terör eylemi yaşanabileceği uyarısında bulunuyordu.

IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun operasyonları geçen yıllarda büyük ölçüde başarıya ulaşmış olsa da örgüt hâlâ eylem kapasitesine sahip. Ocak 2024'te İran'ın Kerman kentinde yaklaşık 100 kişinin öldüğü bombalı saldırılar ve aynı yılın Mart ayında Rusya'da 143 kişinin öldüğü konser salonu saldırısı IŞİD'in yakın dönemdeki en büyük eylemleri olmuştu.

AP,Reuters,AFP,DW / MUK,TY

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