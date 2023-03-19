Nevruz bayram coşkusundan uzak kutlandı

Türkiye'de Nevruz, bu yıl da başta İstanbul, Ankara ve Van olmak üzere pek çok kentte kutlandı.

İstanbul Yenikapı Meydanı'nda, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) öncülüğünde organize edilen ve "Hükümet istifa" sloganlarıyla başlayan etkinliğe, olumsuz hava koşullarına rağmen halkın ilgisi büyük oldu.

Kutlamaya, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve birçok siyasi parti ile demokratik kitle örgütü temsilcileri katıldı.

Burada bir konuşma yapan Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimlerinin önemli bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Aynı zamanda bir milat olacaktır ve AKP-MHP'nin bu seçimlerde Türkiye halklarının ne kadar büyük olduğunu, Kürtlerin ne kadar iradeli olduğunu, kadınların, gençlerin bu ülkeyi değiştirme ve dönüştürme yemeğinin nasıl ortaya çıkacağını göstereceği bir tarihtir 14 Mayıs. Bu meydanı dolduranlar şunu bilsin ki demokrasi meydanlarda yazılır. Barış meydanlarda ilan edilir. Ama barışı da adaleti de özgürlüğü de bizler 14 Mayıs tarihinde sandıklarda ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl Nevruz kutlamalarının, 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sebebiyle bir bayram havasında düzenlenmediğini belirten Buldan, "O yüzden bu yılki Nevruz biraz buruktur, bu yılki nevruz acılıdır, bu yılki öfkelidir, bu yılki nevruz depremde yaşamını yitirenlere adanmıştır" dedi. Nevruz'un aynı zamanda, "Diriliş, mücadele ve barış" anlamına geldiğini vurgulayan HDP Eş Genel Başkanı Buldan, "Savaş politikaları yürütenlere karşı büyük bir barış istenildiğinin, çözümün müzakereden ve diyalogdan geçtiğinin her anlamıyla anlatıldığı bir gündür" dedi.

Ankara'da Nevruz kutlamasının adresi Anıtpark oldu

Başkent Ankara'daki Nevruz etkinliği de Kahramanmaraş depremleri sebebiyle, İstanbul'da olduğu gibi, geçen yıllara oranla daha durgun, ağıtlar eşliğinde yapıldı.

Ankara Anıtpark'taki etkinliğe Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler de katıldı. "Helalleşmek yok, hesaplaşmak var" ve "Yaşasın halkların kardeşliği" gibi sloganların atıldığı Nevruz etkinliğine katılan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bütün Türkiye bir felaket, acı yaşadı ama biz, bu acının insan eliyle bir sonuca dönüştüğünün farkındayız. İnsanlar 'havar' (yardım nidası) diye çığlık atıyordu, hiç kimse yoktu. İnsanlara tekrar insanlar sahip çıktı ve halen devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DW,ANKA / ET,HT