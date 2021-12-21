Nevşin Mengü Soruyor

Erdoğan'ın bilinmezliği 2022'yi de zorlayacak

2021'de siyasete, ekonomik kriz yüzünden iktidarla muhalefet arasında büyüyen çekişme damgasını vurdu. Bu, 2022'de de ana gündem olacak. Uzmanlara göre siyaseti en çok; Erdoğan'ın ne yapacağının bilinmezliği zorlayacak.