 Nevşin Mengü Soruyor | GÜNDEM | DW | 07.01.2022

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GÜNDEM

Nevşin Mengü Soruyor

Prof. Dr. Yalçın Karatepe, 2022'de enflasyonun üç haneli sayılara ulaşmasını beklemediğini, %55 seviyesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Merkez Bankası'nın TL'ye güveni sağlayamadığını dile getirdi. Türkiye Eğilimleri Araştırması yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Aydın, halkın ilk sorununun ekonomi olduğunu ve kutuplaşma nedeniyle iktidar seçmeninin sorunlara rağmen AKP'yi terk etmediğini belirtti.

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Multimedya Bölümü

DW Haber - 21.12.2021

DW Haber - 21.12.2021 21.12.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da Emrah Lafçı ile doların 10TL'ye dayanmasını, Fikri Sağlar ile mafya-siyaset ilişkisini konuştuk.

Dolar rekor kırdı 10 TL'ye dayandı & Mafya-siyaset ilişkisi | Nevşin Mengü Soruyor 12.11.2021

DW Haber - 07.12.2021

DW Haber - 07.12.2021 07.12.2021

Kastamonu'daki sel felaketinde neden büyük yıkım yaşandı?, devlet IBAN numarası verdi, yardım istedi.

DW Haber - 13.08.2021 13.08.2021

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