Nevşin Mengü Soruyor

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Prof. Dr. Yalçın Karatepe, 2022'de enflasyonun üç haneli sayılara ulaşmasını beklemediğini, %55 seviyesinin şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Merkez Bankası'nın TL'ye güveni sağlayamadığını dile getirdi. Türkiye Eğilimleri Araştırması yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Aydın, halkın ilk sorununun ekonomi olduğunu ve kutuplaşma nedeniyle iktidar seçmeninin sorunlara rağmen AKP'yi terk etmediğini belirtti.