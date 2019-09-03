 Netflix: Türkiye’deki yatırımlarımıza devam edeceğiz | TÜRKİYE | DW | 03.09.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Netflix: Türkiye’deki yatırımlarımıza devam edeceğiz

RTÜK’ün internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başlamasının ardından bir açıklama yapan Netflix, Türkiye’deki yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.

Netflix - Streaming netz (picture alliance/dpa/A.Heinl)

Dünya çapında internet üzerinden medya içeriği sağlayan en büyük markalardan biri olan Netflix, Türkiye'de internet yayınlarına yönelik getirilen yeni düzenlemenin gerektirdiği lisans başvuru sürecini başlattığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, "Türkiye’de sayıları gittikçe artan 1.5 milyon üyeye sahibiz. Üyelerimizin dünyanın dört bir yanından sunduğumuz zengin içerik çeşitliliğine ve Türkiye’den dünyaya taşıdığımız yerel hikayelere değer verdiğine inanıyoruz" denildi.

Türkiye'deki yatırımlarını artırmaya devam edeceğine de açıklamasında yer veren Netflix, sunduğu ebeveyn kontrollerini daha da güçlendirecek adımlar atmak üzere yetkililerle görüşmelerin sürdürüldüğünü ve hedeflerinin,üyelerin tercih ettiği içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlarken, çocukların da yaşlarına uygun olmayan içeriklerden etkin bir şekilde korunması olduğunu vurguladı.

600'den fazla başvuru

Radyo, Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netflix dahil 600'den fazla kuruluştan internet üzerinden yayın için lisans başvurusu aldıklarını duyurmuş ve başvuruda bulunan markalar arasında, Netfix, Blu TV, Puhu TV, Turkcell, Vodafone, Digiturk, Tivibu gibi "sektörde etkili yayıncıların" olduğunu belirtmişti.

Denetim başladı

RTÜK‘ün internet ortamında sunulan radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınları denetlemeye başlamasına rağmen, denetimin amacı, uygulamanın nasıl olacağı ve kimleri kapsayacağı belirsizliğini koruyor.

Ağustos başında yayımlanan ve kamuoyunda daha çok dijital dizi platformlarına denetim getirileceği temelinde tartışılan yönetmelikle internet üzerinden görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans alma zorunluluğu getirilmişti.

Lisans başvurusu için verilen bir aylık sürenin tamamlanması ile yayın lisansı bulunmaksızın internet ortamından yayın hizmeti sunulduğunun tespiti durumunda, 72 saat içerisinde üç aya tekabül eden lisans ücretini yatıran kuruluşların üç ay süreyle yayın yapmasına izin verilecek.

DW / ET,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Analiz: RTÜK sözlüğü - "Özgülenme" ne demek?

Bülent Mumay’a göre RTÜK yönetmeliğindeki gri alanlar, hedefin sadece Netflix gibi platformlar olmadığını, internet üzerinden yayın yapan alternatif haber kanallarının da hedefte olduğunu ortaya koyuyor. (01.08.2019)  

Apple, Netflix'e rakip olmaya hazırlanıyor

Apple'ın Netflix ve Amazon'a rakip olacak bir televizyon ve dizi platformunun duyurusunu yapması bekleniyor. (25.03.2019)  

Netflix sinemayı değiştiriyor mu?

Berlinale'de Altın Ayı için yarışan Isabel Coixet imzalı “Elisa ve Marcela” bir Netflix yapımı olması tartışmalara yol açtı. Bu tartışma, sinema değişiyor mu sorusunu da beraberinde getiriyor. (15.02.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Videostreaming

Netflix dahil 600 kurum lisans başvurusu yaptı 03.09.2019

RTÜK Netflix dahil 600'den fazla kuruluştan internet üzerinden yayın için lisans başvurusu aldıklarını duyurdu. İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetim başladı.

Deutschland Berlin Bildschirm mit Netflix

Türkiye'de internet yayınlarına RTÜK denetimi başladı 02.09.2019

İnternetten görüntülü haber yayınlayan kuruluşlara lisans zorunluluğuyla getirilen denetleme devrede. Hukukçular, RTÜK üyeleri ve gazeteci örgütleri, hükümetin hedefinin eleştirel yayınları engellemek olduğu görüşünde.

Türkei l Youtube-Sperre

Erişim engelleme: Dertleri çıplaklık değil, çıplak gerçeklik 28.08.2019

Yargı AKP’lilerin erişim engelleme taleplerini anında karara bağlıyor. Bülent Mumay'a göre bu tablo, yasayı değiştirirken “pornografi”yi bahane edenlerin asıl derdinin çıplak gerçeklik olduğunu ortaya koyuyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Yorum: Ya benimsin ya kara toprağın

Adli yıl açılışını boykot eden barolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Seçim sisteminizi değiştiririz" tehdidiyle karşılaştı. Gazeteci Bülent Mumay, Türkiye’nin son 17 yılına damga vuran yüzde 100 biat doktrinini yazdı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  